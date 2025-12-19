Economía

Empresas deben pagar entre hoy y mañana la prima de servicios: llegó la fecha límite; revise y haga cuentas

Es clave que revise siempre su volante de pagos y verificar lo que la empresa está pagando.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 7:45 p. m.
La prima de servicios es una de las prestaciones sociales que beneficia a trabajadores en junio y diciembre.
La prima de servicios es una de las prestaciones sociales que beneficia a trabajadores en junio y diciembre. Foto: Getty Images/iStockphoto

La prima de servicios es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores colombianos que cuentan con un contrato formal. Se paga en dos ocasiones durante el año y representa, para muchos, un ingreso adicional que permite ahorrar, invertir o adquirir bienes.

Sin embargo, hay muchas dudas sobre cómo y cuándo. Lo primero y más importante es tener clara la fecha límite de pago.

Esto es lo que debe saber de la prima de servicios.
Esto es lo que debe saber de la prima de servicios. Foto: ADOBE STOCK

La ley colombiana indica que la prima de diciembre debe ser pagada antes del 20 de diciembre o máximo en esa fecha. Es decir, las empresas tuvieron que haberle pagado la prima el pasado 15 de diciembre, en la primera quincena. O tendrían que cancelarla este viernes en el transcurso del día.

Prima de Navidad para empleados domésticos. Así se deberá calcular, y depende de si es trabajo por día o mensual

Si no lo hicieron, tienen máximo hasta este sábado para hacerle llegar la prima. Sin embargo, al ser un día no hábil, puede que si la transfieren este día, no se vea reflejada en las cuentas de manera inmediata sino que se demore en llegar.

Macroeconomía

Dólar revirtió la tendencia y terminó más barato en Colombia: precio oficial del 19 de diciembre

Macroeconomía

Emergencia económica: decreto ya está listo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, revela los hechos sobrevinientes

Macroeconomía

Banco de la República decidió sobre las tasas de interés: las mantiene inalteradas; estas son las razones

Macroeconomía

Duro golpe para quienes compraron vivienda VIS: se encarecería hasta 34 millones con ajuste del salario mínimo

Macroeconomía

Dólar en Colombia bajó este viernes 19 de diciembre: precio oficial

Macroeconomía

Precio del gas subió más de 11% en Colombia: producción cayó 19% y hay preocupación en el sector

Macroeconomía

Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 19 de diciembre: así se comporta la divisa

Consumo inteligente

¿Cuáles son los errores más frecuentes al pagar la prima de servicios y cómo evitarlos?

Macroeconomía

Qué hacer si no le pagan la prima a tiempo o su empleador evade el pago: ojo a las medidas

Macroeconomía

Cuidado empresarios: estos son los errores más frecuentes a la hora de pagar la prima de servicios

Es importante que sepa que los trabajadores tienen respaldo de la ley ante la posibilidad de que no les paguen este dinero. Los empleadores que no lo hagan en los tiempos estipulados o que de plano no lo hagan, pueden enfrentar sanciones que van desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes.

Esto es lo que debe saber de la prima de servicios.
Esto es lo que debe saber de la prima de servicios. Foto: Krakenimages.com - stock.adobe.com

Además de ello, es importante que sepa que el trabajador tiene derecho a recibir un día de salario por cada día de retraso en el pago. Si el incumplimiento se extiende por más de más de 24 meses, también puede exigir el pago de intereses por el tiempo transcurrido.

Cuidado empresarios: estos son los errores más frecuentes a la hora de pagar la prima de servicios

Por ello, se recomienda a los trabajadores verificar su volante de pagos y en caso de incumplimiento, buscar asesoría para adelantar una reclamación, ya que la falta de pago constituye la vulneración de una obligación legal del empleador.

1
Esto es lo que debe saber de la prima de servicios. Foto: 123RF

Mas de Macroeconomía

La prima de servicios es una de las prestaciones sociales que beneficia a trabajadores en junio y diciembre.

Empresas deben pagar entre hoy y mañana la prima de servicios: llegó la fecha límite; revise y haga cuentas

Dolar

Dólar revirtió la tendencia y terminó más barato en Colombia: precio oficial del 19 de diciembre

Germán Ávila, ministro de Hacienda

Emergencia económica: decreto ya está listo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, revela los hechos sobrevinientes

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, habla sobre las tasas de interés.

Banco de la República decidió sobre las tasas de interés: las mantiene inalteradas; estas son las razones

La vivienda VIS se vería impactada por cuenta del aumento del salario mínimo.

Duro golpe para quienes compraron vivienda VIS: se encarecería hasta 34 millones con ajuste del salario mínimo

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar en Colombia bajó este viernes 19 de diciembre: precio oficial

La Superintendencia de Servicios Públicos obligó a las comercializadoras de gas natural a realizar un ajuste en sus tarifas.

Precio del gas subió más de 11% en Colombia: producción cayó 19% y hay preocupación en el sector

Dólar Dólares

Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 19 de diciembre: así se comporta la divisa

Salario Minimo.jpg

¿Son realmente beneficiosos los incrementos significativos del salario mínimo o se trata de un círculo vicioso?

Copacabana, Antioquia

Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del estudio más reciente sobre la industria turística en Colombia

Noticias Destacadas