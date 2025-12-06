Suscribirse

Cuidado empresarios: estos son los errores más frecuentes a la hora de pagar la prima de servicios

En los próximos días, son miles las empresas que empezarán a pagar la prima de servicios. Tenga en cuenta estos aspectos si usted debe pagarla.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 2:41 a. m.
Dinero colombiano | Foto: 123RF

La llegada del mes de diciembre es un hecho que llena a muchos trabajadores de júbilo y alegría, pues además de poder celebrar las fiestas y tener dos festivos en los que se pueden reunir con sus familiares, algunos también reciben un dinero extra, pues en este mes se paga una prestación social clave para el bolsillo. Se trata de la prima de servicios, a la que muchos trabajadores tienen derecho.

Se estima, según datos del Dane, que serán unos 10.500.000 trabajadores en Colombia, que tienen un contrato laboral y que recibirán esta prestación social, de acuerdo con el tiempo trabajado de manera individual.

La prima de servicios es una de las prestaciones sociales que beneficia a trabajadores en junio y diciembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, aunque este es un proceso recurrente, que se da anualmente en dos ocasiones, junio y diciembre, lo cierto es que hay un gran número de errores que pueden llegar a cometer los empresarios y que podrían significar una multa o algún sanción o denuncia por parte de un trabajador.

Viviana Suavita Pachón, Directora de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Fundación Universitaria Horizonte, explicó algunos de los errores más comunes que se dan a la hora de pagar la prima. Acá se los contamos para que no le pase a usted.

No incluir el subsidio de transporte

Es clave que lo incluya en la base salarial cuando su trabajador tenga derecho a este. Para evitarlo es importante que verifique si el empleado devenga menos de 2 SMLMV y, si es así, sume el subsidio al salario base.

Ojo con los errores en la prima. | Foto: Agencia 123rf

No promediar el salario variable o usar solo el salario fijo mensual

Aplique el promedio de todo el semestre para los empleados que reciban comisiones, de esa manera podrá determinar la base sobre la cuál tiene que hacer el pago.

Contar 30 días exactos en el mes cuando hay meses que tienen más días

Es importante también que determine los meses en los que hay más de 30 días y haga el conteo correcto. Como por ejemplo julio, agosto, octubre y diciembre, que son meses con 31 días.

Son millones los trabajadores que pueden acceder a esta prestación social. | Foto: 123RF

No confunda la base de prima con la base para seguridad social

Es importante que tenga en cuenta que la prima tiene una base salarial determinada, la cual incluye el subsidio de transporte. Es clave que se apegue a la ley en estos casos para calcular la base.

