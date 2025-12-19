TRABAJO
Prima de Navidad para empleados domésticos. Así se deberá calcular, y depende de si es trabajo por día o mensual
Cada vez es más bajo el número de trabajadores domésticos que registran las estadísticas del Dane. Estos empleados tienen los mismos derechos de cualquier otra actividad laboral.
19 de diciembre de 2025, 5:01 p. m.
Empleo doméstico Foto: Agencia: 123rf
