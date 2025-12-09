Dólar comienza la semana al alza: este es el valor para la tarde del 9 de diciembre

El dólar terminó la jornada de este martes 9 de diciembre, en un precio de $ 3.865; durante el día mantuvo un comportamiento al alza, generando un impacto en los consumidores colombianos y en los productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 9 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.865, lo que significó un aumento de $ 35 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), definida por la SuperFinanciera para la jornada actual en $ 3.830.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 30, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.835.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.870, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.835. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.861.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.547 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 886.7.

Economía internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que llegó a un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, para permitir que el gigante estadounidense Nvidia exporte semiconductores de inteligencia artificial (IA) avanzada a China.

Los productos exportados serán utilizados en diversos procesos tecnológicos de China. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El anuncio representa un cambio significativo en la política estadounidense de exportación de chips de IA avanzada, que el gobierno del antecesor de Trump, Joe Biden, había restringido considerablemente por motivos de seguridad nacional relacionados con las aplicaciones militares chinas.

Los congresistas demócratas criticaron la decisión, que vieron como un gran error que fortalecerá la economía y al ejército chinos.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó haber comunicado a Xi que Washington autorizaría a Nvidia a enviar sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) H200 a “clientes aprobados en China y otros países, bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional”.

“¡El presidente Xi respondió positivamente! El 25% se pagará a Estados Unidos”, escribió Trump, sin proporcionar más detalles sobre el funcionamiento del mecanismo de pago.

Trump criticó el enfoque de Biden. “Obligaba a nuestras grandes empresas a gastar miles de millones de dólares en la fabricación de productos ‘degradados’ que nadie quería, una idea terrible que frenó la innovación y perjudicó al trabajador estadounidense”, señaló.

Con esto se refería al requisito impuesto por la administración Biden a las empresas de chips de crear versiones modificadas y menos potentes específicamente para el mercado chino. Estos chips tenían capacidades reducidas (por ejemplo, velocidades de procesamiento más bajas) para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones.

El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, no confirmó explícitamente el acuerdo al ser preguntado al respecto, pero afirmó que “China siempre abogó por el beneficio mutuo y los resultados ‘win-win’ [en que todos ganan] a través de la cooperación entre China y Estados Unidos”.