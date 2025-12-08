Para este martes, 9 de diciembre, se espera una de las fechas más cruciales en la negociación del incremento del salario mínimo para 2026, un tema que mantiene la atención no solo del Gobierno, los sindicatos y los empresarios que integran la mesa tripartita, sino también de analistas y de organismos internacionales como la OIT.

Será el día del ‘destape’, pues en esta jornada se conocerán las cifras que cada sector presentará para que entren oficialmente en la ‘puja’, un escenario que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no creía probable al inicio de las conversaciones, cuando asumía que podría existir una tendencia hacia la alineación de posiciones.

Mesa de negociación del salario mínimo 2026 | Foto: MINTRABAJO

Hacia el mediodía de este martes, según el cronograma previsto y la convocatoria realizada, se espera que todas las propuestas estén sobre la mesa. Ese es precisamente uno de los puntos que genera mayor controversia, una discusión que, en esencia, ya está planteada.

Los sindicatos, con el respaldo del Ministerio de Trabajo, apuntan a un incremento de dos dígitos como mínimo. Aunque hasta el momento los empresarios no han presentado oficialmente su postura, su expectativa se fundamenta en las variables que integran la fórmula para definir el ajuste salarial, lo que haría difícil que la cifra supere el 7 %. Así lo ha estimado Acopi, gremio que representa a las pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen la mayor parte del tejido empresarial del país y son, a su vez, las principales generadoras de empleo.

El papel del Ministerio es el de mediador. No obstante, el propio presidente Gustavo Petro ha tomado partido, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha planteado llevar el salario mínimo en Colombia a 1.800.000 pesos, mientras los gremios advierten sobre los posibles efectos que tendría una subida por encima del tope que sugieren las principales variables económicas. La inflación, por ejemplo, reportada por el Dane el viernes 5 de diciembre, se ubicó en 5,30 % hasta noviembre en el acumulado de 12 meses, mientras que la productividad no alcanza ni el 1 %.