Así abre el dólar después del puente de Velitas: tendencia a la baja

Esta semana hay expectativa por el pronunciamiento de la Reserva Federal (FED) en materia de tasas y la proyección de largo plazo.

Redacción Economía
9 de diciembre de 2025, 1:33 p. m.
Dolár vs Pesos Colombianos
Según Grupo Cibest, al cierre de este año el dólar podría ubicarse alrededor de los 3.800 pesos. | Foto: Adobe Stock

El dólar arrancó este martes 9 de diciembre con una tendencia a la baja frente a la tasa representativa del mercado (TRM), que para este día es de 3.830,02 pesos.

La divisa estuvo en el inicio de la jornada 40 pesos por debajo de la TRM, al empezar con 3.790 pesos.

Contexto: Dólar en casas de cambio este 8 de diciembre: así se mueve este puente festivo

La expectativa del mercado para esta semana está en la decisión que tome la Reserva Federal (FED) mañana con relación a las tasas de interés. Pero, como advierte un informe del Diario Financiero de Chile, no solo esta determinación es clave, sino también la proyección de los niveles de su tasa de referencia para el próximo año y de largo plazo. “La idea de que presiones inflacionarias impedirán a la Reserva Federal adoptar un sesgo expansivo se ha traducido en las últimas horas en un ajuste en los recortes de tasas esperados por el mercado, que ahora se limitan a 50 puntos base, desde los 75-80 puntos base incorporados en los precios de mercado hasta el viernes pasado”, señaló el informe.

Reserva federal
Hay expectativa por la decisión de la Reserva Federal esta semana en materia de tasas, hecho que podría impactar el comportamiento del precio del dólar. | Foto: Getty Images

El precio del dólar el viernes pasado, antes del puente festivo, terminó 40,70 pesos por encima del cierre del jueves.

Durante la jornada del viernes predominó un comportamiento alcista: el máximo precio que alcanzó fue de 3.853 pesos y cerró en 3.840,50 pesos. Para ese día, el dólar se fortaleció a nivel global durante la jornada impulsado, según un análisis del Grupo Cibest –al que pertenece Bancolombia– por el dato de inflación de Estados Unidos, que en su comportamiento anual se aceleró hasta 2,79 % en septiembre, en línea con las expectativas del mercado.

“Entre tanto, el gasto de los consumidores se aceleró en 0,4 % mensual, mientras que los ingresos lo hicieron en 0,3 %. Estos datos muestran que los consumidores han sido resistentes a los aranceles”, agregó el análisis.

Dólar dólares
La semana pasada, antes del puente festivo, el dólar se movió con una tendencia al alza. | Foto: Adobe Stock

El peso colombiano se depreció 1,07 % en la jornada, en línea con el comportamiento regional -en el que sobresalió la depreciación del real brasileño (2,76 %)- y pese a los comentarios de Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República, quien advirtió que el crecimiento económico de Colombia se sustenta en un alto consumo y baja inversión, lo que implica riesgos para la inflación, menor crecimiento futuro y desbalances externos, agrega Cibest.

“La incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses. En este contexto, la perspectiva para el peso colombiano continúa marcada por la incertidumbre, lo que soportaría niveles cercanos a los 3.800 pesos en el cuarto trimestre de 2025”, puntualiza el informe de este grupo económico.

