El dólar arrancó este martes 9 de diciembre con una tendencia a la baja frente a la tasa representativa del mercado (TRM), que para este día es de 3.830,02 pesos.

La divisa estuvo en el inicio de la jornada 40 pesos por debajo de la TRM, al empezar con 3.790 pesos.

La expectativa del mercado para esta semana está en la decisión que tome la Reserva Federal (FED) mañana con relación a las tasas de interés. Pero, como advierte un informe del Diario Financiero de Chile, no solo esta determinación es clave, sino también la proyección de los niveles de su tasa de referencia para el próximo año y de largo plazo. “La idea de que presiones inflacionarias impedirán a la Reserva Federal adoptar un sesgo expansivo se ha traducido en las últimas horas en un ajuste en los recortes de tasas esperados por el mercado, que ahora se limitan a 50 puntos base, desde los 75-80 puntos base incorporados en los precios de mercado hasta el viernes pasado”, señaló el informe.

Hay expectativa por la decisión de la Reserva Federal esta semana en materia de tasas, hecho que podría impactar el comportamiento del precio del dólar. | Foto: Getty Images

El precio del dólar el viernes pasado, antes del puente festivo, terminó 40,70 pesos por encima del cierre del jueves.

Durante la jornada del viernes predominó un comportamiento alcista: el máximo precio que alcanzó fue de 3.853 pesos y cerró en 3.840,50 pesos. Para ese día, el dólar se fortaleció a nivel global durante la jornada impulsado, según un análisis del Grupo Cibest –al que pertenece Bancolombia– por el dato de inflación de Estados Unidos, que en su comportamiento anual se aceleró hasta 2,79 % en septiembre, en línea con las expectativas del mercado.

“Entre tanto, el gasto de los consumidores se aceleró en 0,4 % mensual, mientras que los ingresos lo hicieron en 0,3 %. Estos datos muestran que los consumidores han sido resistentes a los aranceles”, agregó el análisis.

La semana pasada, antes del puente festivo, el dólar se movió con una tendencia al alza. | Foto: Adobe Stock

El peso colombiano se depreció 1,07 % en la jornada, en línea con el comportamiento regional -en el que sobresalió la depreciación del real brasileño (2,76 %)- y pese a los comentarios de Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República, quien advirtió que el crecimiento económico de Colombia se sustenta en un alto consumo y baja inversión, lo que implica riesgos para la inflación, menor crecimiento futuro y desbalances externos, agrega Cibest.