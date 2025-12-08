Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio este 8 de diciembre: así se mueve este puente festivo

Este es el movimiento de la divisa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
8 de diciembre de 2025, 7:59 p. m.
Esta es la fluctuación del dólar en casas de cambio. | Foto: getty images

El dólar es una moneda ampliamente reconocida en todo el mundo. Sus fluctuaciones tienen un efecto dominó en las importaciones y exportaciones de países de todo el mundo, especialmente en economías y monedas emergentes como Colombia, dado que en este territorio el comercio internacional es clave para el desarrollo económico.

En los últimos días, el dólar en Colombia ha sufrido variaciones importantes en su precio, pues ha tocado nuevos precios mínimos que han incentivado a muchos a adquirir dólares para luego venderlos a un precio mayor y así aprovechar una rentabilidad generada dada la ley de oferta y demanda.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar empezó a la baja el mes. | Foto: El País

Precio del dólar en casas de cambio: cómo está variando durante este puente festivo

Según un monitoreo hecho en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 8 de diciembre se situó cerca de $3.700, mientras que el de venta rondó los $3.836. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: Salario mínimo en 2026: lo que pasará este martes, 9 de diciembre, con el incremento

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7323,851119
Cali3,7003,860160
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,76060
Medellín3,6693,820151
Pereira3,7503,84090
Dólar cerró en Colombia
Esta es la fluctuación de la moneda. | Foto: Getty Images

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 8 de diciembre de 20253700.743836.33830.02
domingo 7 de diciembre de 20253700.743836.33830.02
sábado 6 de diciembre de 20253701.853837.043830.02
viernes 5 de diciembre de 20253709.633845.743757.92
jueves 4 de diciembre de 20253674.443819.263780.8
miércoles 3 de diciembre de 20253691.113831.483817.66
Contexto: La BVC registró cifras históricas en noviembre: “Uno de los ciclos de mayor recuperación de la bolsa colombiana”

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7503,850100
Cambios AG3,7003,850150
Cambios Monkey3,6503,800150
Cambios Vancouver3,7503,84090
El Cóndor Cambios3,7003,850150
Economia
Así se mueve. | Foto: Adobe Stock

Es importante que sepa que este mercado de las casas de cambio funciona de manera distinta al mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia, pues en este último las casas de cambio definen sus precios de manera autónoma, sin estar obligadas a tener en cuenta algún valor oficial.

Lo hacen evaluando valores como los precios en otras casas de cambio, precios en bancos, situaciones sociopolíticas, entre otras.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Paramount desafía a Netflix: presenta una oferta por Warner Bros que supera los 100.000 millones de dólares

2. Noche de velitas sangrienta en Floridablanca: un hombre asesinó a su vecino por pedirle que no disparara al aire

3. Jessica Cediel reaccionó a críticas tras fotos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez: “No pierdan el tiempo”

4. El conmovedor mensaje de despedida de Ana María Trujillo: “Se nos va un ángel”

5. Nueva York anuncia leyes clave para 2026: cambios para trabajadores, repartidores y nuevas sanciones de tránsito

LEER MENOS

Noticias relacionadas

casas de cambioDolarPrecio de dólar en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.