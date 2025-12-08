Dólar en casas de cambio este 8 de diciembre: así se mueve este puente festivo

El dólar es una moneda ampliamente reconocida en todo el mundo. Sus fluctuaciones tienen un efecto dominó en las importaciones y exportaciones de países de todo el mundo, especialmente en economías y monedas emergentes como Colombia, dado que en este territorio el comercio internacional es clave para el desarrollo económico.

En los últimos días, el dólar en Colombia ha sufrido variaciones importantes en su precio, pues ha tocado nuevos precios mínimos que han incentivado a muchos a adquirir dólares para luego venderlos a un precio mayor y así aprovechar una rentabilidad generada dada la ley de oferta y demanda.

El precio del dólar empezó a la baja el mes. | Foto: El País

Precio del dólar en casas de cambio: cómo está variando durante este puente festivo

Según un monitoreo hecho en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 8 de diciembre se situó cerca de $3.700, mientras que el de venta rondó los $3.836. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,732 3,851 119 Cali 3,700 3,860 160 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,760 60 Medellín 3,669 3,820 151 Pereira 3,750 3,840 90

Esta es la fluctuación de la moneda. | Foto: Getty Images

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 8 de diciembre de 2025 3700.74 3836.3 3830.02 domingo 7 de diciembre de 2025 3700.74 3836.3 3830.02 sábado 6 de diciembre de 2025 3701.85 3837.04 3830.02 viernes 5 de diciembre de 2025 3709.63 3845.74 3757.92 jueves 4 de diciembre de 2025 3674.44 3819.26 3780.8 miércoles 3 de diciembre de 2025 3691.11 3831.48 3817.66

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,750 3,850 100 Cambios AG 3,700 3,850 150 Cambios Monkey 3,650 3,800 150 Cambios Vancouver 3,750 3,840 90 El Cóndor Cambios 3,700 3,850 150

Así se mueve. | Foto: Adobe Stock

Es importante que sepa que este mercado de las casas de cambio funciona de manera distinta al mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia, pues en este último las casas de cambio definen sus precios de manera autónoma, sin estar obligadas a tener en cuenta algún valor oficial.