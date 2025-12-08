Divisas
Dólar en casas de cambio este 8 de diciembre: así se mueve este puente festivo
Este es el movimiento de la divisa.
El dólar es una moneda ampliamente reconocida en todo el mundo. Sus fluctuaciones tienen un efecto dominó en las importaciones y exportaciones de países de todo el mundo, especialmente en economías y monedas emergentes como Colombia, dado que en este territorio el comercio internacional es clave para el desarrollo económico.
En los últimos días, el dólar en Colombia ha sufrido variaciones importantes en su precio, pues ha tocado nuevos precios mínimos que han incentivado a muchos a adquirir dólares para luego venderlos a un precio mayor y así aprovechar una rentabilidad generada dada la ley de oferta y demanda.
Precio del dólar en casas de cambio: cómo está variando durante este puente festivo
Según un monitoreo hecho en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 8 de diciembre se situó cerca de $3.700, mientras que el de venta rondó los $3.836. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,732
|3,851
|119
|Cali
|3,700
|3,860
|160
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,760
|60
|Medellín
|3,669
|3,820
|151
|Pereira
|3,750
|3,840
|90
De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 8 de diciembre de 2025
|3700.74
|3836.3
|3830.02
|domingo 7 de diciembre de 2025
|3700.74
|3836.3
|3830.02
|sábado 6 de diciembre de 2025
|3701.85
|3837.04
|3830.02
|viernes 5 de diciembre de 2025
|3709.63
|3845.74
|3757.92
|jueves 4 de diciembre de 2025
|3674.44
|3819.26
|3780.8
|miércoles 3 de diciembre de 2025
|3691.11
|3831.48
|3817.66
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,750
|3,850
|100
|Cambios AG
|3,700
|3,850
|150
|Cambios Monkey
|3,650
|3,800
|150
|Cambios Vancouver
|3,750
|3,840
|90
|El Cóndor Cambios
|3,700
|3,850
|150
Es importante que sepa que este mercado de las casas de cambio funciona de manera distinta al mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia, pues en este último las casas de cambio definen sus precios de manera autónoma, sin estar obligadas a tener en cuenta algún valor oficial.
Lo hacen evaluando valores como los precios en otras casas de cambio, precios en bancos, situaciones sociopolíticas, entre otras.