La BVC registró cifras históricas en noviembre: “Uno de los ciclos de mayor recuperación de la bolsa colombiana”

SEMANA: En noviembre el COLCAP marcó niveles históricos. ¿Cuáles fueron esos datos y contra qué son comparables?

ANDRÉS RESTREPO: En noviembre el MSCI COLCAP superó por primera vez los 2.000 puntos y cerró el mes en los 2.073. Esto significa un retorno total (incluyendo dividendos) cercano al 60 % en el año, una valorización que no se había visto desde la creación del índice. Este comportamiento lo pone a la altura de los ciclos de mayor recuperación que ha tenido la bolsa colombiana.

SEMANA: ¿Qué explica este récord en el mercado de valores colombiano?

A.R.: El desempeño del mercado no es un fenómeno aislado de este año. La recuperación del índice COLCAP es un proceso que venimos observando desde noviembre de 2023, cuando el índice rondaba los 1.040 puntos. Ese periodo permitió corregir un nivel de subvaloración que había sido especialmente profundo para muchas empresas colombianas.

Lo que estamos viendo hoy es que los precios empiezan a reflejar de manera más adecuada el valor de nuestras compañías. Esto está en línea con el buen desempeño que han mostrado las empresas en los últimos años, con utilidades sólidas y dividendos significativos.

En conjunto, estos factores han fortalecido la confianza y han impulsado flujos hacia los emisores más representativos del mercado.

Con corte a noviembre, el COLCAP registró un retorno total del 60,9%, consolidándose como el índice que más crece en la región, según la BVC. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo se compara con otros mercados de la región?

A.R.: Si uno revisa el comportamiento acumulado, Colombia ha tenido un año muy sólido. Con corte a noviembre, el COLCAP registró un retorno total del 60,9 %, consolidándose como el índice que más crece en la región, seguido del IPSA de Chile (50,9 %), MXNUPEGE de Perú (34,54 %), MEXBOL de México (32,8 %), IBOV de Brasil (32,2 %). Este resultado no solo es destacable en términos relativos, sino que confirma que el apetito por activos colombianos ha sido consistente durante el año.

SEMANA: ¿Qué tanto se han valorizado los activos frente a otros momentos importantes de la bolsa?

A.R.: El repunte que estamos viendo es de los más alto registrado en la historia del COLCAP, la última vez que se vio un retorno de doble dígito que superara el 30 % fue en 2019, cuando fue del 30,3 %, antes de eso, fue en 2010, cuando marcó 35,9 %. Un retorno total superior al 60 % como el observado en lo corrido del año, con corte a noviembre, refleja una recuperación que combina expectativas positivas y un mayor reconocimiento del valor real de las compañías listadas.

SEMANA: ¿Cuál es el apetito de inversionistas y cómo están valorando el riesgo?

A.R.: El apetito ha sido positivo, y en lo corrido del año hemos visto un incremento en la participación en la negociación de Sociedades Comisionistas de Bolsa con un 119 %; fondos de pensiones, 59,7 %; personas naturales, 54,9 %; e inversionistas extranjeros, 37,4 %, frente a 2024. Esto significa que se mantiene el interés por activos locales, aún cuando las valoraciones de las compañías no reflejan el precio real de las mismas.

SEMANA: ¿Esta dinámica ha motivado la llegada de nuevos emisores de acciones?

A.R.: Aunque el mercado ha tenido un comportamiento muy favorable, no hemos visto nuevas compañías debutando en bolsa este año. Lo que sí hemos tenido son emisiones accionarias asociadas a reorganizaciones empresariales, como el caso de Grupo Cibest y la transición de Bancolombia, o la reciente operación de Davivienda Group. Son movimientos corporativos que ajustan la estructura societaria de los emisores, pero no corresponden a nuevas compañías que hayan decidido listarse por primera vez. Asimismo, se registró la migración de los títulos de participación de la Titularizadora Colombiana (TIN) de la rueda de renta fija a la de renta variable.

En términos de acceso al mercado de capitales, aún persisten retos estructurales relacionados con tamaño empresarial, gobiernos corporativos y costos de capital.

El Grupo Cibest cotiza en las bolsas de Colombia y la de Nueva York. | Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Qué oportunidades observa para capitalizar este auge?

A.R.: Este es un momento que puede facilitar la reactivación de procesos de emisión y refinanciamiento, atraer a nuevos inversionistas —incluyendo extranjeros—, el aumento de la participación de nuestros emisores locales en índices a nivel global y avanzar en iniciativas que mejoren la liquidez.

SEMANA: ¿Cuáles son los riesgos que podrían materializarse?

A.R.: Existen riesgos que el mercado sigue monitoreando: cambios en las condiciones financieras globales, perspectivas fiscales o un crecimiento económico menor al esperado. No obstante, el entorno actual muestra un balance más favorable que el que veíamos hace unos meses.

SEMANA: ¿Quiénes han sido los mayores compradores y vendedores y qué los impulsa?

A.R.: Con corte a noviembre de 2025, los mayores compradores han sido los inversionistas extranjeros, con compras netas superiores a los 8,8 billones de pesos, seguidos por las Sociedades Comisionistas de Bolsa (6,1 billones de pesos), las personas naturales (4,9 billones de pesos) y los fondos de pensiones (4,3 billones de pesos). En cuanto a las ventas, el orden se mantiene sin alteraciones, registrando ventas por 8,9 billones de pesos en el caso de los inversionistas extranjeros, seguidos por las Sociedades Comisionistas de Bolsa (6,4 billones de pesos), las personas naturales (5,1 billones de pesos) y los fondos de pensiones (4,8 billones de pesos).

Con corte a noviembre de 2025, los mayores compradores han sido los inversionistas extranjeros, con compras netas superiores a los 8,8 billones de pesos, seguidos por las Sociedades Comisionistas de Bolsa (6,1 billones de pesos). | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cambia la composición del COLCAP? ¿Quiénes entran y quiénes salen?

A.R.: En la revisión más reciente del MSCI COLCAP se registró la entrada de Éxito al índice, mientras que ETB y Canacol dejaron de formar parte de la canasta. Adicionalmente, con la inscripción de la acción preferencial de Davivienda Group en el mercado colombiano, MSCI realizó el ajuste correspondiente y reemplazó la preferencial de Banco Davivienda por este nuevo valor.

En Colombia, la recomposición —que es el único momento del año en el que pueden ingresar nuevos emisores— se realiza en noviembre. Los rebalanceos trimestrales, en cambio, solo ajustan ponderaciones y pueden generar salidas si alguna compañía deja de cumplir los criterios, pero no permiten nuevas entradas.

La inclusión de Éxito y las salidas de ETB y Canacol reflejan los movimientos naturales del mercado y el comportamiento relativo de cada emisor frente a los estándares técnicos de MSCI. Este proceso busca asegurar que el índice represente de manera adecuada la liquidez, capitalización y rotación del mercado colombiano.

"Los emisores que ya estaban en el índice cumplen los requisitos con mayor holgura y, adicionalmente, el desempeño del mercado ha permitido que más compañías cumplan métricas técnicas relevantes", dice Andrés Restrepo, gerente de la BVC, al explicar el tema del mercado frontera. | Foto: Adobe Stock

SEMANA: ¿El panorama de reclasificar a Colombia como mercado frontera se despejó? ¿Qué pasó?

A.R.: La clasificación de un país como emergente o frontera depende del número de emisores que cumplen los requisitos para integrar los índices principales de MSCI. Para mantener la categoría de emergente se necesitan al menos tres constituyentes, y en el pasado estuvimos cerca de incumplir ese umbral porque uno de los emisores estuvo muy próximo a salir del índice. En ese momento, la posibilidad de una reclasificación era real.

SEMANA: Y ahora, ¿cómo está?

A.R.: Hoy el panorama es distinto. Los emisores que ya estaban en el índice cumplen los requisitos con mayor holgura y, adicionalmente, el desempeño del mercado ha permitido que más compañías cumplan métricas técnicas relevantes. De hecho, Mineros y la acción preferencial de Grupo Sura ingresaron al MSCI Colombia Small Cap Index a partir del cierre del 30 de noviembre, sumándose a Cementos Argos, Grupo Argos y Grupo Sura. Aunque pertenecer a Small Cap no incide directamente en la clasificación de país, sí es una señal clara del fortalecimiento del mercado: estamos viendo más emisores que cumplen con niveles de liquidez, rotación y capitalización ajustada por flotante que son consistentes con los estándares de MSCI.

SEMANA: ¿Por qué se dio esto?

A.R.: Esta mejora se explica por varios factores: mejores precios, mayores volúmenes negociados y una recuperación del mercado que ha impulsado la valorización de varias compañías. También es el resultado de un trabajo coordinado de toda la industria. Hemos venido avanzando en mesas público-privadas con la Superintendencia Financiera de Colombia y los distintos participantes del mercado para revisar aspectos que afectan la liquidez, propuestas regulatorias, más emisores contratando formadores de liquidez, un esfuerzo mayor de comunicación por parte de las compañías y un aumento en la cobertura por parte de analistas. Todo esto contribuyó a una mejor lectura por parte de inversionistas locales e internacionales.