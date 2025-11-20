Davivienda Group debuta como emisor en la Bolsa de Colombia tras culminar su primera emisión pública de acciones

Davivienda Group finalizó su primera emisión pública de acciones comunes y preferidas, un proceso con el que se incorpora oficialmente como nuevo emisor a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). La operación se ejecutó mediante dos ofertas simultáneas dirigidas a los accionistas del Banco Davivienda.

Según la información divulgada, las ofertas públicas alcanzaron una adjudicación del 95,5 % del total ofrecido, con 18.933 acciones comunes y más de 111 millones de acciones preferidas asignadas. Con esto, Davivienda Group consolida de manera directa e indirecta el 98,9 % del capital accionario del Banco Davivienda, reforzando los cambios estructurales que adelanta.

La compañía inició así una etapa en la que busca mayor flexibilidad estratégica y una integración más amplia de sus operaciones regionales. Este proceso también está ligado a los preparativos para la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, aún pendiente de aprobación regulatoria.

La Bolsa de Valores de Colombia destacó la alta participación registrada en la operación y su impacto en el mercado de capitales. | Foto: Getty Images

Desde la Bolsa de Valores de Colombia destacaron la participación registrada en la emisión y su aporte al mercado público de valores, que recibirá nuevas acciones preferidas una vez avance el proceso de integración mencionado. Las acciones preferidas del nuevo holding podrán negociarse en la bvc desde el 21 de noviembre.

El esquema de la oferta permitió que los accionistas del Banco Davivienda intercambiaran sus acciones por títulos equivalentes de Davivienda Group, de forma proporcional a su participación vigente. El precio de suscripción se fijó en COP 29.700 por acción.

La emisión fue administrada por el Depósito Centralizado de Valores (deceval) para las acciones comunes y por la bvc para las preferidas.

“Los resultados de esta emisión reflejan la confianza de nuestros accionistas en el rumbo estratégico y el potencial de Davivienda Group. Miramos hacia adelante con determinación, enfocados en seguir impulsando el progreso en los países donde operamos, ampliando nuestro alcance a más personas y empresas, y entregando experiencias de clase mundial basadas en nuestro ADN innovador y digital. En Davivienda estamos convencidos de que un mercado de capitales dinámico es esencial para el crecimiento económico y social del país”, indicó Javier Suárez, CEO de Davivienda Group.