Las acciones colombianas arrancaron 2024 con ganancias. Gobierno y privados buscan evitar que el mercado nacional sea degradado

En este negro panorama influyó la amenaza de J.P. Morgan de reclasificar a Colombia en su estatus de inversión, lo que implica que podría pasar de mercado emergente (su categoría actual) a mercado de frontera, un nivel al que no se quiere llegar, pues el primero maneja muchos más inversionistas y recursos que el segundo, e implicaría ‘perder caché’ y oportunidades de inversión.

Para los comisionistas de bolsa son cinco los factores que desde el cierre del año pasado vienen empujando a la bolsa. El primero es que la decisión sobre si Colombia es degradada a mercado frontera solo se tomaría en junio de este año, lo que da tiempo para hacer ajustes. El segundo es que con el descenso de la inflación se empezó a tener más confianza frente a los recortes de tasas de interés del Banco de la República (de los cuales ya ha hecho dos). El tercero es que también se tienen más expectativas de que la Reserva Federal va a empezar a bajar sus tasas de interés. El cuarto fueron las elecciones regionales, las cuales evidenciaron que el péndulo político estaba girando un poco más hacia la derecha, lo que les da confianza a los mercados de que no se van a presentar cambios bruscos en el modelo económico del país. El quinto factor se refiere a que en las últimas tres semanas de diciembre se pagaron dividendos muy altos de Ecopetrol, Bancolombia e ISA. Ese dinero fue a su vez reinvertido en acciones, lo que generó presiones al alza en los precios.

Cambios regulatorios

César Ferrari, superintendente financiero, indica que desde hace bastante tiempo el mercado de capitales colombiano ha venido declinando sistemáticamente, a tal punto que e n el tercer trimestre de 2023 las transacciones de acciones equivalieron a apenas 0,9 por ciento del PIB, mientras que los asiáticos transan 200 o 300 por ciento de su PIB. “Esto es muy preocupante: no existe ningún país que se haya desarrollado económicamente sin desarrollo financiero y sin un mercado de capitales robusto. ¿Por qué llegamos a esta situación? Prefiero no echarle la culpa a nadie, pero sí reconocer que entre los responsables están un exceso regulatorio de parte de la Superintendencia y una insuficiente liquidez. Esto último es un problema de emisores, pero también de demandantes de acciones, así como del marco regulatorio en el que actúan”, puntualizó.

Restrepo, desde la BVC, también resalta el trabajo conjunto del sector privado y el público, y dice que dentro de lo que se plantea no hay un cambio más importante que otro, sino que en general se busca una estructura regulatoria más ajustada que promueva la participación de más actores. Si bien no hay un cronograma para ejecutar todos los cambios, Restrepo cree que al ritmo al que se están moviendo las cosas, es un proceso que no debería tomar tiempos muy largos.