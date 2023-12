Acciones de 600 empresas chilenas, peruanas y colombianas podrán ser compradas en la moneda de cada país. Así avanza la integración de las tres bolsas de valores

J.P.C.: Porque estamos construyendo algo nuevo, que queremos que sea abierto, transformador, que invoque nuevas tecnologías e innovación, aunque la palabra en sí no tiene un significado particular.

J.P.C.: Hay empresas que no necesitan promoción, que se conocen solas y pasa lo mismo con firmas de Estados Unidos. Aquí vamos a tener 600 empresas, lo que implica una variedad de opciones para invertir y claro parte del rol en esa elección de las inversiones es de los asesores. También buscamos que las nuevas empresas de tecnología, que en América Latina también existen, no se vayan al mercado de Nueva York cuando sean medianamente exitosas, sin que se inscriban aquí

J.P.C.: Uno de los temas más importantes es que los intermediarios locales estén todos ‘subidos en el carro’ de la integración. Estos procesos no son exitosos por falta de infraestructura, sino porque los participantes de mercado realmente estén convencidos de que este es el camino para la siguiente etapa o el siguiente nivel de desarrollo. Entonces, diría que lo más importante es el acompañamiento de todos los participantes del mercado en torno al logro del objetivo. Y lo segundo sería atraer jugadores que hoy no tenemos en nuestros mercados, como market makers internacionales, high frequency traders o hedge funds. En cada uno de esos mercados, no tenemos ese tipo de jugadores, los cuales pueden aportar el 50% de la liquidez en mercados desarrollados. Si no tenemos los jugadores profesionales de ese tipo de operaciones, difícilmente vamos a poder construir ese círculo virtuoso de liquidez.