Invima prende las alarmas por producto para adelgazar que muchos compraron en Colombia: “se desconoce el contenido real”

Normalmente, el Invima realiza una inspección sobre los productos y luego los certifica, dando una mayor confianza a los consumidores para utilizarlos sin el riesgo de que estos no cumplan con los estándares sanitarios y normativos establecidos.

De acuerdo con lo descrito por Invima, el producto estaría siendo comercializado a través de las redes sociales como Instagram y Facebook, así como en páginas web. Sin embargo, este no cuenta con el respectivo registro sanitario emitido por el Instituto, por lo que su comercialización en el territorio nacional es ilegal.

“El producto YÉNATE, no está autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto, dado que no cumple con las normas establecidas en el Decreto 677 de 1995, el cual regula el registro y la vigilancia sanitaria de medicamentos y productos relacionados. Por tanto, su venta y distribución representan un riesgo para la salud de los consumidores, al no ofrecer garantías de calidad, seguridad o eficacia”, indicó el Invima en su informe.