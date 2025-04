Negocio con mala señal: ¿Está en riesgo la venta de la operación de Movistar en Colombia a su competidora Millicom?

Más cerca de Claro

“Le traslada toda la realidad de administrar los riesgos regulatorios al comprador. Desde esa perspectiva, Telefónica ya no tiene una operadora en Argentina. Desde ese día, le entraron los más de 1.200 millones de dólares a sus cuentas y el activo que tenía ya no es de la multinacional española”. Ante esta situación, la decisión que tome el Gobierno argentino sobre este negocio está enmarcada en que esa operación que tenía antes Telefónica, hoy cuenta con un accionista diferente, que es el mismo de Telecom Argentina, advierte la fuente.

A su turno, un exsuperintendente de Industria y Comercio, que prefirió mantener en reserva su nombre, considera que la operación va a ser aprobada con condicionamientos, pero con un riesgo latente. “En algunos mercados se ha obligado a vender antenas, a devolver espectro, a compartir infraestructura y capacidad, así sea por un tiempo limitado, y a entregar tarifas especiales para otros operadores. Todo encaminado a no cerrar el mercado, a dejar oportunidades no solamente a los que pueden entrar, sino a los que están ahí y van a sentirse arrinconados. Los condicionamientos pueden no tener limitación de la imaginación. Podrían, incluso, no hacer viable la operación”.