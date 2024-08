La posible compra de Tigo y Telefónica por parte de Millicom revolcará el mercado de las telecomunicaciones. ¿Qué esperar?

Además, Millicom se encuentra en una situación alrededor de sus accionistas. El millonario Xavier Niel, que tiene el 30 por ciento de participación de la empresa , avanza en una oferta pública de adquisición (opa) para alcanzar la totalidad de la propiedad. Pero, como aclara un analista, este interés está alineado con la “Millicom actual, es decir, no depende del éxito o no de la opa”. Sin embargo, esto ha dinamizado a Millicom como operador, lo que explicaría por qué puso más plata sobre la mesa que Telefónica.

El panorama

Además, las altas tasas de interés afectaron la financiación no solo de las empresas, sino también de los usuarios, y la volatilidad del dólar, divisa con la que se adquieren la mayoría de equipos y transmisores en los mercados internacionales, también golpeó los números.

Como comenta el directivo de una compañía del sector, “hay una demanda contenida”. Las tasas altas incrementaron las cuotas, que han llevado a muchos consumidores a aplazar el cambio de celular, que, además, iba amarrado a un plan de las empresas. “La financiación de consumo se fue al piso y eso nos pega a nosotros también. Si la gente no consume, no compra celulares, que van con planes, y prefieren no meterse en una deuda. Con esas restricciones, se empiezan a dar migraciones de pospago a prepago”, agrega.