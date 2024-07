¿Qué empresas encabezan el ranking de las que más pérdidas registraron en 2023? Preocupación en el sector de telecomunicaciones

“Esperamos llegar al 85% de conectividad en Colombia al final del Gobierno”: ministro TIC durante el foro Digital Next de SEMANA

Los resultados del sector el año pasado fueron muy complejos. De acuerdo con las cifras de las 1.000 Empresas más grandes del país, que publica SEMANA , al analizarse las cifras de las empresas que más pérdidas tuvieron en 2023, el listado lo encabezan tres compañías que pertenecen al sector de telecomunicaciones: UNE EPM con pérdidas por -1,1 billones de pesos, le sigue WOM (Partners Telecom), con -874.902 millones, y Telefónica Movistar, con -689.666 millones. Los ingresos en este sector de las firmas, que están en el ranking de las 1.000 Empresas más grandes, no crecieron en 2023; sin embargo, las utilidades tuvieron una variación negativa de -24 %.

En la historia reciente, mientras la inflación crecía, los precios no aumentaban o, incluso, la tendencia del sector ha sido deflacionaria , siendo la única rama de la economía con estas condiciones. Esto lo explica una competencia intensa entre los jugadores del sector, especialmente con la llegada de WOM, que algunos operadores califican como una “canibalización”, aun en medio de unos precios de los insumos al alza en los mercados internacionales, las tasas de interés elevadas y la volatilidad del dólar.

“Estas medidas, en lugar de promover la inversión en zonas apartadas, resultan en un comportamiento parasitario de no inversión de los demás competidores, lo que perjudica directamente a los consumidores y al cierre de brechas digitales del país”, dijo Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Para Carlos Blanco, presidente de Tigo, el ajuste en el sector pasa por la oferta de más recursos a un menor precio. “La competencia por el usuario se ha canibalizado: en los últimos cuatro años, el Arpu (ingreso promedio por cliente) ha caído alrededor de un 10 %. Este entorno llega a la industria en un momento crítico: entre 2023 y 2024, los operadores deben renovar el 60 % del espectro con el que operan actualmente, con todas las inversiones y el despliegue que esto conlleva. Sumado a esta situación, la industria de las telecomunicaciones es la única que no ha hecho incrementos superiores a la inflación. De hecho, este sector ha sido deflacionario”, asegura.

Tigo tiene la participación del Grupo Millicom y del Grupo EPM, que el año pasado tuvieron diferencias por una capitalización para la empresa que le permitiera mantener el negocio en marcha. EPM no pudo vender su participación debido a que no logró activar una cláusula de la negociación, pues era necesaria una autorización del Concejo de Medellín que no la entregó. Incluso, en su momento, la Alcaldía de Medellín habló de una dilución forzosa de su participación y de una toma hostil por parte de Millicom. Al final, la discusión se superó y se acordó la capitalización que le dio un segundo aire a Tigo.