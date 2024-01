Presidente de Telefónica señala que “no habrá transición verde sin digitalización”

F.H.: Esa es una discusión importante y transversal. Solemos reducir el tema TIC a redes y usuarios, pero este es un asunto que se debe abordar holísticamente. Sin industria TIC no hay conectividad, sin conectividad no se pueden desarrollar tecnologías y habilidades digitales, y si esto no se hace de manera responsable y consciente, tanto ambiental como socialmente sostenible, difícilmente será perdurable o positivo. Por eso creemos que no habrá transición verde sin digitalización.