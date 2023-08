“5G, Colombia no se puede quedar atrás de esta oportunidad”: presidente de Telefónica

SEMANA: ¿Qué expectativas tiene alrededor de la subasta de 5G, cuyo proceso precisamente inició esta semana?

FABIÁN HERNÁNDEZ: Es un proceso muy importante para el país. Es una de las decisiones que el gobierno nacional desde su llegada había anunciado para poner a disposición una capa más de recorrido en este tema de digitalización y conectividad de alta velocidad. Creo que es una decisión adecuada. Es donde se debe aterrizar. El país debe aterrizar en el desarrollo de la tecnología de 5G. Es una oportunidad para seguir dando paso a nuevas tecnologías que en un entorno de conectividad de 5G van a permitir aportar al desarrollo de la industria, no solamente de telecomunicaciones o la parte de conectividad, sino de la industrialización del país, teniendo como palanca la digitalización. Es una decisión muy acertada poder empezar a recorrer ya este camino de 5G.

SEMANA: ¿Esto qué representa para el país y para el sector?

F.H.: La tecnología o el sector de conectividad siempre está evolucionando de manera permanente. Todos hemos visto la forma como en la parte móvil venimos de 2G, 3G, 4G y ahora el 5G lo que va a permitir es una mayor conectividad a una mayor velocidad con una latencia, de lo que se conoce como el tiempo de respuesta, cada vez más cercano a cero, lo que permite reflejarse en el idioma común como casi que en tiempo real.

Esto va a permitir que, por las capacidades que se tienen, se pueda desarrollar una serie de actividades que antes no podrían realizarse.

SEMANA: Por ejemplo…

F.H.: Por ejemplo, puede soportar procesos de telemedicina porque vamos a tener acceso en tiempo real a imágenes de mucho peso, a poder generar acciones también en tiempo real para actuar remotamente. El caso típico que siempre se usa es el de los carros autónomos. Hoy, cuando ya miramos el resto de aplicaciones en otras industrias, puede permitir la automatización de muchas fábricas, de industrias, de los puertos, de desarrollos, de conectar cosas, y que esas cosas puedan estar intermediadas por más tecnologías y que tomen decisiones. Que todos los algoritmos y todas las demás tecnologías, junto con la data que se genera ahí, pueda generar un desarrollo para que las compañías o las industrias crezcan más, generen más ingresos, puedan tener una visión de eficiencia mucho más grande.

Es la oportunidad para el país de poder entrar en un nuevo nivel de conectividad, un nuevo nivel de conectividad que va a abrir todo un potencial de desarrollo tecnológico que va a impactar el crecimiento económico.

SEMANA: ¿Estamos llegando tarde o estamos llegando a tiempo al desarrollo de 5G?

F.H.: Creo que hay dos visiones: una dice que estamos llegando tarde, yo sinceramente creo que estamos en los tiempos adecuados. ¿Por qué razón? Estamos en los tiempos adecuados en cuanto al desarrollo del estándar. La industria todavía sigue desarrollando el estándar de los dispositivos que puede tener la capacidad de 5G. Hoy por hoy no hay tantos dispositivos que tengan esa capacidad. Las industrias que adicionalmente están usando toda la tecnología de 5G son industrias emergentes. Entonces, eso hace que hasta ahora esté dándose ese impulso y Colombia ha venido entrando en ese impulso: el haber hecho pilotos, probar con los que participamos en los pilotos, haber entendido el impacto, las distintas aplicaciones, activar el ecosistema. En el caso colombiano, ya más preciso, no solamente desarrollo tecnológico sino de industria, creo que estamos llegando en tiempo y es el momento porque el gobierno ha venido desatrasando, una serie de pendientes que se tenían en la industria. Uno es políticas públicas, tener unos costos de espectro más adecuados y el gobierno ha venido trabajando en esa ruta. Faltan unos temas para cerrar, pero este gobierno y el ministro Lizcano continúan esa agenda de manera acelerada e importante por el impacto que tiene para el sector, lo cual es positivo. Entonces, era importante cerrar los capítulos gruesos de política pública relacionados con el costo de espectro, con las obligaciones de hacer respecto del uso, respecto de los operadores. Es importante cerrar ese capítulo y creo que se cierra para poder dar el paso cuando se haya terminado de cerrar este aspecto al 5G y poder entrar con unas condiciones que permitan que tanto los operadores como todos los colombianos podamos aprovechar todo el potencial de esta nueva tecnología.

SEMANA: ¿Qué pasa con el consumo de las personas comunes y corrientes?

F.H.: Las personas van a tener acceso a mayores velocidades, que ese es el beneficio más grande. Van a poder estar totalmente conectadas para tener acceso a contenidos, a mucho más nivel de datos e interactuar con ellos con mayor velocidad, profundidad. Permite también descargar un poco el tráfico de 4G que se traslada al de 5G. Pero digamos una primera fase del 5G, obviamente se piensa más para aplicaciones de orden empresarial, industrial. Y los usuarios que tengan un terminal con estas condiciones, pueden tener ese acceso. Pero es mayor velocidad, mayor acceso a contenido, mayor acceso a interacción con aplicaciones bastante robustas para ciertas industrias, donde un negocio y la gestión de una aplicación se pueden tener en un terminal móvil siempre y cuando, obviamente tenga la capacidad de conectarse con la red de 5G.

SEMANA: Esa transición para la gente común y corriente, ¿cuánto puede demorar en llegar a 5G?

F.H.: Creo que en todos los países hasta ahora se está haciendo el despliegue de la infraestructura de 5G. Nosotros como Grupo Telefónica tenemos la experiencia en la región, de estar en Chile, también lo tenemos en México, y hasta ahora estamos en los primeros pasos de adopción y penetración de esta tecnología. Y sobre todo activando todo el ecosistema para poder poner estas soluciones para que las industrias puedan tomar el impulso de esta tecnología.

Yo creo que estamos en la primera fase de desarrollo de esta tecnología. Ya luego entran los pasos de masificación. No se puede dar un estimado de tiempo por lo que está en el desarrollo de todos los países donde hay despliegue de 5G.

SEMANA: En los pocos días que hay del anuncio del gobierno y de los documentos que puso para comentarios, ¿han logrado ver algo? ¿Tienen algunas observaciones al respecto?

F.H.: Lo primero que es importante y no es menor, es reconocer el esfuerzo que hizo el gobierno por adelantar la agenda del sector de manera rápida. Es decir, ya tener una visión, la que está planteada del proceso de 5G es importante. Ese hito no es menor. En segundo lugar, que en esta primera aproximación todavía hay elementos que deben considerarse, pero yo creo que es importante rescatar que permite la presentación o la forma de participación que puede hacer a través de unidades temporales. Permite la compartición de infraestructura, de espectro. Todos esos elementos son bien importantes. Obviamente no tenemos aún una visión del precio ni del alcance de las obligaciones de hacer con las cuales podemos cruzar el pago de ese espectro, lo cual también es muy importante. Se define en su momento determinado para poder entrar en todo el proceso y cerrar un análisis de la posibilidad de estar presente en esta subasta. Para nosotros es muy importante. Vemos que, en nuestra ruta de despliegue tecnológico, de aporte de inversión, estar ahí es bien importante y esperamos que las condiciones sean aquellas que permitan seguir desarrollando a la industria como una palanca de crecimiento para todos los frentes económicos del país.

SEMANA: Ya que menciona que no sabe cuánto cuesta, ¿cuánto costó la subasta de espectro anterior?

F.H.: No son comparables. Son espectros de otras bandas que no son comparables como tal. Los momentos de mercado son distintos, la aproximación de masificación es distinta. Lo que sí es importante mencionar es que Colombia ha venido con un reto muy importante en el desarrollo del tema de espectro y es que ha tenido costos de espectro muy altos. Eso desde el punto de vista de política pública o de impacto en el desarrollo del sector no es del todo positivo. Eso porque impacta el desarrollo de las inversiones, retrasa la masificación misma y dicho por las distintas instancias internacionales y órganos técnicos, los costos altos de espectro más allá de valor de mercado, como lo hemos señalado nosotros, pues obviamente no es una de las mejores prácticas. Entonces esperamos que en esta subasta la aproximación que se tenga es uno reconociendo que es una tecnología entrante, que es una tecnología que tiene un impacto específico para su masificación, que viene a complementar una serie de esfuerzos ya de inversión que hemos hecho los operadores y que entonces en ese sentido lo más importante es una aproximación de desarrollo, de apropiación, de creación de ecosistemas para que pueda generar el crecimiento que el país necesita.

SEMANA: Este proceso llega en un momento complejo: sector deflacionario, una guerra de precios muy dura, unos costos muy altos, una alta volatilidad del dólar, unas tasas de interés que están a la alza. La tormenta perfecta en un momento en el que se va a desplegar esta tecnología. ¿Qué implicaciones tiene eso dentro de este contexto?

F.H.: La implicación más grande es que hace que sea mucho más retador el proceso de poder tener un repago de las inversiones que hacemos porque este es un sector que es deflacionario, es de los sectores que más aporta a que no crezca la inflación por la dinámica competitiva, por la aproximación de propuestas de valor que tenemos en el mercado, que tenemos el reto macroeconómico de que la mayoría de nuestras inversiones se hacen en monedas de referencia duras, porque adicionalmente también es un sector que requiere de muchas inversiones y los operadores de manera constante venimos haciendo inversiones porque desde hace mucho tiempo y obviamente impulsado mucho más por la pandemia, la visión de consumo ha crecido de manera importante, el uso de los datos ha crecido de manera exponencial, lo que nos obliga a hacer más inversiones, pero también cuando vemos los precios han bajado, lo cual nos obliga a hacer esfuerzos grandísimos de repago de esas inversiones para mantener la competitividad. No podemos dejar de invertir porque entonces dejamos de tener una presencia importante en el mercado y poder acompañar a los clientes en todos los desarrollos tecnológicos que se dan, como lo hemos venido haciendo por ejemplo en el caso de Movistar desde el inicio con 2G, 3G, 4G, las inversiones que estamos haciendo ahora en fibra y obviamente esperamos también poder estar en 5G. Entonces implica para el gobierno nacional ser consciente en la valoración de este espectro que la monetización o la forma de recobro de esas inversiones va a ser mucho más compleja y que eso obviamente debería reflejarse en el valor del costo del espectro.

SEMANA: Para abordar este proceso de 5G, ustedes y Tigo anunciaron un proceso de compartición de redes, ¿en qué consiste ese proceso?

F.H.: En el mes de junio nosotros informamos a la opinión pública y a las autoridades competentes un acuerdo para desarrollar una red compartida en la parte de acceso móvil en Colombia, esto lo vamos a hacer para una nueva compañía donde vamos a poner esos activos de infraestructura. Esto no es nada más que una compartición de infraestructura, es poner toda nuestra capa de acceso móvil para hacerla mucho más eficiente para las dos compañías, para tener una aproximación de uso de recursos, desarrollo y de impacto mucho más eficiente para el mercado colombiano. Esto también nos va a permitir que sea un vehículo para el desarrollo de nuevas tecnologías, como es el 5G, es una operación que por unir los activos de redes tiene que ser sometida a la revisión de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, como en efecto nosotros lo presentamos y tendrá que ser revisado en su momento de acuerdo con las competencias específicas por el Ministerio de las TIC.

Para resaltar dos cosas: lo primero, esta red consolidada va a optimizar de manera importante toda la calidad de los servicios móviles que nosotros prestamos actualmente y potenciamos con esta red va a impactar aproximadamente a 35 millones de colombianos, 700 municipios donde tenemos la principal cobertura de las redes entre los dos operadores va a permitir que cada uno de los dos operadores de manera independiente, siga cumpliendo con sus obligaciones legales, sus obligaciones regulatorias. Esto implica también que se mantenga una independencia comercial, jurídica, estratégica de cada uno de los operadores.

Esto no implica, como se ha mencionado, una fusión de las dos operaciones. Es positivo en la medida que también con esto vamos a aportarle al gobierno nacional poder lograr el impacto de conectividad al 85% de la población colombiana. Entonces es una figura que adicionalmente vale la pena resaltar la compartición de infraestructuras se aplica de distintas formas con distintos modelos ya desde hace rato tanto en el país como fuera del país. Nosotros somos ejemplo de ello, como pasó con Tigo nosotros hicimos un modelo de compartición de infraestructura del año 2013 este es simplemente adicionar capas de red a esta infraestructura, y ponerlas en un vehículo aparte para uso de los dos operadores; en México tenemos un modelo de compartición, en Inglaterra también nosotros participamos en otro modelo de compartición donde hay varios operadores y tres usamos una misma red. En distintos países, en Singapur, en República Checa, en varios países se han hecho modelos de compartición.

En Perú, de hecho, tenemos un modelo espectacular que se llama Internet para Todos donde hay un desarrollo de una red neutra para efectos de usarla en el área rural con un impacto social bien importante.

Son figuras que hoy por hoy en el sector se usan mucho para tener una aproximación más eficiente y adecuada a los recursos de inversión, para apalancar y poder asumir de manera mucho más eficiente las distintas olas de inversión que requiere este sector y que obviamente para el mercado colombiano y en el momento en el que llega es bien importante de cara a la subasta de 5G de cara a terminar todo el desarrollo de 4G. Luego yo creo que es algo muy positivo para el país.

SEMANA: ¿Cuadran los tiempos, mientras avanza el proceso de la subasta de 5G y se pronuncia la SIC?

F.H.: Sí, yo creo que casa perfectamente, yo creo que los análisis que viene haciendo la SIC son importantes, serios y los tiempos creo que son suficientes para que las decisiones se den en tiempo porque es una decisión que lo que busca es generar una mayor eficiencia en el mercado, un impacto absolutamente positivo de cara a los beneficiarios finales, que no son otros más que todos los colombianos para que tengan una mejor calidad, una mejor robustez en la cobertura donde estamos llegando y también aclarar y volver a reiterar que esto implica también que se mantenga la independencia tanto de Tigo como de nosotros en todas las aproximaciones comerciales, estratégicas, jurídicas y que obviamente lo hacemos en la medida en que queremos seguir apostando al país, siendo aliados de la digitalización del país no solamente con infraestructuras sino poniendo cada vez mayores capacidades para impactar a los colombianos. No solo es el esfuerzo de inversión sino el para qué.

Hoy por hoy nadie se piensa si no es conectado, si no está viendo las nuevas tecnologías aplicadas. las empresas, las personas en sus hogares y eso es lo que nosotros queremos conectar: a las personas y a las empresas para que puedan tener acceso a todo el potencial que tiene la digitalización y que Colombia no se vaya a quedar atrás de esa oportunidad.

SEMANA: Usted mencionó ahora que uno de los operadores había hablado de que esta operación que están haciendo con Tigo es una fusión y tengo entendido que usted envió una carta al Ministerio de las TIC aclarando eso, ¿qué fue lo que pasó?

F.H.: Básicamente se ha manifestado de manera errónea que esto implica una fusión, lo cual no es así. Creo que eso lo único que hace es confundir o generar una aproximación totalmente errónea respecto de lo que es esta operación. Simplemente es una compartición de infraestructura por parte de dos operadores, esto no va a cambiar la estructura de mercado, esto lo que pretende es generar mayor competitividad, mayor beneficio a los usuarios. Cada operador es totalmente independiente de tener la aproximación con sus activos en la mejor forma que lo considere ya sea de manera individual o compartirlos. nosotros tenemos, debemos decirlo, un récord importante de compartir infraestructura, de abrir nuestra infraestructura para que nosotros podamos trabajar con terceros. Lo hicimos de manera inicial cuando aparecieron los operadores móviles virtuales con Virgin Mobile, con otros, lo hemos hecho también con WOM cuando llegó al mercado fuimos los primeros con quienes les abrimos la red. Lo hemos hecho en la parte fija con el negocio de la red neutra. Entonces para nosotros esto no es una operación ajena a una aproximación mucho más eficiente al uso de los recursos.

Yo sí creo que el país también tiene que ocuparse o la institucionalidad de la situación del mercado. La industria en general tiene retos muy grandes porque somos un mercado que invertimos en moneda dura que cada vez tenemos que crecer mucho más por las necesidades de nuestros usuarios y que tenemos un reto de ser un mercado deflacionario. Luego eso hace que el negocio sea bastante retador, pero también tenemos un problema de estructura de mercado donde hay un operador dominante que si bien ha sido declarado dominante no se ha completado todo un proceso de análisis y de toma de medidas para que se pueda corregir esa situación. Yo creo que el país se merece cada vez que tenga mejores condiciones de competencia.

Somos un sector robusto en el sentido que nos mantenemos invirtiendo, innovando, generando diferenciación con propuestas de valor, pero también es importante mencionar que hay espacio para todos.

Yo creo que los operadores que estamos en el mercado estamos generando un beneficio positivo a la dinámica competitiva acompañada de la digitalización del país y creo que hacer observaciones en un proceso que técnicamente es tan transparente que no tiene otro alcance, pues lo único que genera es una confusión que no lleva a ningún buen término.

SEMANA: Claro señaló en un momento que el problema del sector no es un problema de competencia sino de inversión ¿Cuál es su opinión?

F.H.: Creo que el problema no es de inversión. Este es un sector que siempre ha invertido y ha invertido muchísimo. La suma de todo, no solamente la del operador dominante es la que vale, la suma de todos ha sido importante, todos hemos puesto muchas sumas de inversión. En el caso nuestro cerca de 18 billones de pesos en los últimos 15 años de inversión para conectar a todo el país.

Yo creo que el problema sí es de competencia, en dos sentidos: uno en estructura de mercado en que uno espera que cuando existan unas fallas de mercado estas se solucionen y visto también de otro lado nosotros necesitamos que cada vez existan mayores niveles de competencia para que los usuarios puedan tener acceso y puedan tener la posibilidad de escoger lo mejor que exista en el mercado. Si no hay una dinámica competitiva robusta, pues no hay innovación, no hay desarrollo, no hay nueva tecnología y yo creo que ha quedado demostrado que esta sana competencia entre nosotros a lo único que lleva es a beneficiar a los usuarios. Lo demuestra el impacto deflacionario, lo demuestra que el país hoy por hoy casi en un 100% está conectado con la red móvil de cualquiera de los tres operadores, lo demuestra que el país hoy está acelerando en fibra óptica que no lo tenía y estamos liderando nosotros desde Telefónica Movistar ese desarrollo de fibra óptica en el país hoy en 57 ciudades, en diciembre en 70, en noviembre del otro año en 90 ciudades. Esa dinámica es la que le suma al país.

Creo que los retos que tenemos para cerrar la brecha de conectividad son grandes, que solamente nos permite a todos tener una aproximación de sumar una aproximación de colaboración y eso es lo que buscamos realmente con Tigo, poder tener una infraestructura compartida. Así como se dice coloquialmente en la calle, nosotros estemos tratando de convencer a nuestros clientes de cuál operador le genera una mejor propuesta de valor y con eso el único beneficiado es el consumidor final.

SEMANA: Con el tema de la compartición de redes, ¿se afecta de alguna manera el tope de espectro?

F.H.: No, esto asume que nosotros tenemos que cumplir los topes de espectro. En el país yo creo que como se nos olvidan las cosas algunas veces, esto ya ha existido, ya se han dejado estas operaciones, se han permitido integraciones, devoluciones de espectro, situaciones respecto de los topes y yo creo que la regulación es muy clara hay unos topes que se tienen que respetar y eso obviamente nosotros no pretendemos en ningún momento no cumplir ninguna norma que esté vigente.

Por eso estamos yendo a la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo hicimos en el año 2013 en el impacto respecto de los topes obviamente nosotros tenemos que cumplir la ley y en eso nosotros estamos trabajando directamente y lo que esperamos es también que las condiciones tanto de la subasta como regulatoria siempre permitan aspectos fundamentales para este sector como es permitir aproximaciones mucho más eficientes para el uso de las inversiones, como es la compartición de infraestructura cuando los operadores la quieran, porque si hay operadores que si no lo quieren pues están en todo su derecho de no compartirla salvo que exista una obligación expresa regulatoria de compartir el espectro, compartir todos esos espacios comunes que nosotros tenemos para obviamente beneficiar mucho más a los usuarios, entonces yo creo que la regulación y todas estas buenas prácticas, es muy positivo para el país

SEMANA: Tigo y Movistar tienen una particularidad y es que dentro de su estructura tienen socios públicos por un lado EPM y por el otro lado el gobierno nacional. ¿Tiene algún impacto societario este movimiento?