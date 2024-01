Foro Colombia 2024: empresarios responden para dónde va el país. “Será un año desafiante y retador desde todo punto de vista”

Ojo con la extorsión

Para el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, la extorsión es un tema al que no se le pueden quitar los ojos de encima. Según el ejecutivo, Colombia tiene la oportunidad de “ofrecer una matriz energética limpia” para atraer inversión, sólo si se es capaz de ejecutar los proyectos. Una de las razones, explicó, son los problemas de orden público en proyectos que no salen “porque no logramos que las autoridades del país sean capaces de evitar que un par de personas bloquearan un proyecto”.