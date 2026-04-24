Con el propósito de acompañar solidariamente a las comunidades, impulsar la reactivación económica local y celebrar la fuerza cultural que caracteriza a la región, Bavaria y la Gobernación de Córdoba anuncian una alianza en el marco de la Feria Nacional de la Ganadería, que este año llega a su versión número 64.

La fórmula del departamento de Córdoba para potenciar el turismo, un destino que ofrece naturaleza, cultura y patrimonio

El objetivo es ayudar a miles de familias y pequeños negocios en el departamento, que han sido afectados por los frentes fríos e inundaciones que han golpeado al departamento.

Así las cosas, esta edición de la Feria, que se realizará entre el 5 y el 15 de junio, nace con un sentido social y con el propósito de convertirse en una plataforma para respaldar al comercio local, al canal tradicional y a los pequeños negocios, muchos de los cuales han visto afectados su sustento y su infraestructura como consecuencia de las recientes inundaciones.

Sergio Rincón, presidente de Bavaria, aseguró que Córdoba necesita unión, solidaridad y oportunidades. Foto: Cortesía Bavaria

Sergio Rincón, presidente de Bavaria, indicó que “hoy más que nunca, Córdoba necesita unión, solidaridad y oportunidades. Detrás de cada tienda, de cada pequeño negocio, hay familias resilientes que sostienen la vida económica de sus barrios. Esta alianza nace desde el respeto por ese esfuerzo diario y desde la convicción de que la reactivación se construye acompañando a la gente y fortaleciendo lo local”.

Montería y Córdoba se levantan: SEMANA recorrió los barrios que sufrieron inundaciones y que dejaron a más de 220.000 damnificados

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta aseguró que “la vinculación de Bavaria representa mucho más que un patrocinio. Es una muestra concreta de que el sector empresarial cree en Córdoba, en su capacidad de recuperación y en la fuerza de sus tradiciones como motor de desarrollo. En un momento en el que el departamento concentra esfuerzos para avanzar en la recuperación de los municipios afectados por la emergencia, este tipo de alianzas se convierten en un respaldo importante para generar movimiento económico, atraer visitantes, fortalecer el comercio y abrir nuevas oportunidades para cientos de familias”.

Como parte de este compromiso, Bavaria participará en la Feria a través de Águila, su marca insignia y símbolo de encuentro y celebración en el Caribe, con una presencia enfocada en apoyar a los comerciantes afectados y en exaltar la identidad cultural de Córdoba.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, dijo que la vinculación de Bavaria representa mucho más que un patrocinio. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Uno de los aspectos a destacar es que la marca lanzará una lata edición especial “Córdoba” de Águila Light, cuyas ventas estarán destinadas a mejoramientos de infraestructura y dotación de activos productivos para negocios del canal tradicional que han enfrentado pérdidas a causa del frente frío.

De igual forma, la alianza contempla la realización del gran concierto “Por Córdoba”, en Montería, un espacio concebido para honrar la música, la alegría y la diversidad cultural del departamento, y para dinamizar la economía local. El evento tendrá acceso gratuito a gradería y reunirá a artistas como Manuel Turizo, Jessi Uribe, Eddie Herrera, Farid Ortiz y Mr. Black.

La alianza reconoce el impacto que las inundaciones han tenido en la cadena de valor del comercio local, con cerca de 600 pequeños negocios afectados, los cuales han enfrentado pérdidas significativas en producto, equipos, envases e infraestructura.

La Feria Nacional de la Ganadería 2026 se proyecta como un espacio que une tradición, cultura y compromiso social, celebrando el espíritu ganadero y cultural de Córdoba, mientras contribuye de manera concreta a la recuperación económica de sus comunidades.