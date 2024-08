¿Con mucho por hacer? Así va Colombia en la aplicación de la tecnología 5G

En apenas 5 meses de desarrollo de este proceso, los avances son innegables. Mercedes Osorio, directora General y líder de Tecnología en Colombia de Accenture, consultora global en tecnología, plantea que “a medida que avanza el año, la cobertura 5G sigue expandiéndose, no solo mejorando la conectividad en las ciudades sino también impulsando la innovación en diversos sectores”.

El estudio Future Value of Mobile in Emerging Markets de Ericsson indica que en países en vía de desarrollo como Colombia y Chile entre otros podrían experimentar crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 0,3 por ciento a 0,46 por ciento gracias a la tecnología 5G.