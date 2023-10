Intercambio de cartas entre EPM y Millicom da señales de un posible acuerdo en relación con la situación de Tigo-UNE

El primero que escribió a Jorge Carrillo, gerente de EPM, fue el directivo de Millicom, Mauricio Ramos. Esa misiva evidenció ya los avances de un posible acuerdo entre las partes, que, además, no tendrían otra salida a la crisis financiera de Tigo-UNE, que buscar salidas, pues dentro de las deudas que deben enfrentar está la de un eventual ‘default’, teniendo en cuenta que a Bancolombia deben hacerle un pago por 85.000 millones de pesos.

Garrote y zanahoria

Aunque es inminente la luz verde para resolver el problema de iliquidez de Tigo-UNE, la carta de EPM a Millicom llevaba garrote y zanahoria. El gerente Carrillo presentó en la misiva los términos mínimos que debería tener la eventual capitalización de la empresa de telecomunicaciones, que era el nudo que enredaba el tema, no sin antes exponer las inflexibilidades en la posición previa que tenía Millicom.

Ramos dijo en su carta que, con los acuerdos en los que habían avanzado hasta ahora, EPM tendría la opción de “lograr una importante y valiosa extensión a sus derechos de liquidez y dispondrá de tiempo adicional para decidir si prefiere, o no, mantener su inversión en UNE, a su total arbitrio y con plena sujeción a todos los requerimientos y plazos que su gobierno corporativo le exija cumplir”.

Sin embargo, Carrillo, en su respuesta, estima que en una reciente conversación, entendían que “Millicom está asumiendo una postura que no admite ningún tipo de flexibilidad o contrapropuesta frente a lo ya reseñado en su carta del pasado 28 de septiembre: si no se acepta alguno de los caminos trazados unilateralmente por ustedes, no habría solución para Tigo-UNE, distinta a la de iniciar con un proceso de reorganización de común acuerdo”.