Economía

MinMinas Edwin Palma afirma que Venezuela ya no estaría interesada en vender la empresa Monómeros

El líder de la cartera explicó los procesos que se adelantan actualmente.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

15 de abril de 2026, 5:23 p. m.
Monómeros es una de las empresas más importantes de la región.
Monómeros es una de las empresas más importantes de la región. Foto: Suministrada a SEMANA por Monómeros

En el marco del Congreso de Naturgas 2026, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se refirió a diversos procesos de la actualidad del país.

Uno de los temas principales fue la negativa que se tendría desde Venezuela para la venta de la empresa Monómeros, la cual es una de las más importantes en la región en materia de fertilizantes y que le podría brindar al país un salto en la producción de insumos.

Ministro de Minas, Edwin Palma
Ministro de Minas, Edwin Palma Foto: Jorge Orozco

Lo de Monómeros, yo creo, y espero ser lo más preciso posible, es que ya, en la nueva coyuntura política y geopolítica, para Venezuela hoy ya no hay interés en vender Monómeros. Porque hoy cobra evidencia la importancia de los fertilizantes en el mundo. Sin embargo, para el mercado colombiano, Monómeros juega un papel muy importante. Hemos tenido conversaciones no solamente con esta empresa, sino con las otras empresas que suministran fertilizantes”, señaló Palma.

Monómeros, empresa colombovenezolana de interés para el gobierno, tiene 4 meses para presentar plan de pago a acreedores

Frente a las conversaciones con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Palma señaló que se han logrado establecer canales de diálogo para conversar sobre temas de transmisión energética, petróleo y gas.

“Estamos conversando alrededor de energía, de transmisión, de importación, de petróleo y de gas. El tema de GLP, por ejemplo, ya tenemos moléculas de GLP aquí, como lo anunció la misma presidenta venezolana en nuestra última visita. Gas natural, tenemos ahí unas conversaciones técnicas y ambientales. Incluso todavía está en conversación con Ecopetrol el contrato que tiene vigencia hasta el próximo año y que PDVSA ha pedido que se revise”, destacó Palma.

Entre los nombres incluidos figura el actual ministro de Minas y exmiembro de la junta directiva de la petrolera, Edwin Palma.
Ministro de Minas, Edwin Palma. Foto: X: @PalmaEdwin

Por último, el líder de la cartera se refirió a las medidas ordenadas por el presidente en materia de subsidios para los fertilizantes del país. En dicho tema, solicitó a las empresas que puedan garantizar que lleguen fertilizantes baratos a los campos de la región.

“Porque, como lo ha dicho nuestro presidente, lo más importante en esta coyuntura geopolítica es proteger a la gente y a sus alimentos, a su comida. Y eso implica subsidiar fertilizantes. Entonces necesitamos que las empresas que producen fertilizantes, que comercializan fertilizantes y que almacenan fertilizantes nos puedan garantizar que lleguen fertilizantes baratos a nuestro campo para así producir alimentos baratos y que no haya inflación”.