Gustavo Petro estalló contra un ministro de su Gobierno: habló de traición, recibimiento de dineros y de una monstruosidad

Un llamativo mensaje publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que arremetió contra uno de los ministros que hacen parte de su gabinete. El mensaje que el mandatario colombiano escribió en su cuenta personal de X generó una ola de comentarios.

En el mensaje, el jefe de Estado habló de “traición”, de “recibimiento de dineros” y hasta de una “monstruosidad”. El regaño de Petro se lo llevó su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

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“No, señor ministro, no quiero de Francia moléculas de gas para el superniño que enfrentaremos; los franceses sí podrían, y se lo solicitaré a Macron, darnos los concentradores de radiación solar que saben hacer y solo uno en La Guajira sería genial, y si hay para más, pues en todo el Caribe y si más, entonces en toda la Altillanura colombiana”, manifestó Petro.

Y avanzó en el fuerte mensaje: “Pero la sequía no se asume con gas, sino con el sol, porque si es gas, agravamos la causa del superniño, que no es más que el calentamiento global, y vendrán sequías más fuertes aún, porque la ciencia ya predijo que en el año 2070 Colombia será desierto y la población tendrá que ir al norte o a la Antártica, donde yo mismo no logré llegar y ya tienen un Kast para impedirlo”.

“Hermano, la salida es dejar de consumir petróleo, carbón y gas en el mundo entero; demos los pasos firmes y en la dirección correcta. Si hay sequías, hay mucho sol y hoy podemos volver energía eléctrica el sol”, insistió el mandatario colombiano.

Y avanzó: “Alguien, que quiero saber quién fue, recibió un dinero para permitir una monstruosidad como hacer una termoeléctrica a gas en el corazón del mundo. Eso es una traición a la humanidad, a la vida toda y a los tótem de la humanidad. El programa del gobierno que votó el pueblo es claro: la matriz de generación eléctrica debe abandonar cuanto antes los hidrocarburos. Es cuestión de vida o muerte”.

La postura de Petro fue en respuesta a una publicación que hizo Palma en su cuenta de X: “Señor Presidente, yo respondo políticamente por la subasta y sus resultados. Que son exitosos para el sistema energético del país de cara al próximo gobierno porque es energía para los años 2029-2030. A nosotros en el pasado nos dejaron sin proyectos y sin energía. Entre 2011 y 2019 no se hizo ni una sola subasta. Este gobierno ha hecho el mayor número de subastas de los últimos tiempos. 3 de reconfiguración, 2 de expansión y, antes que termine su gobierno, una de renovables que será un gran legado”.

“Es extraño, muy extraño que quieran generar dudas y siembren suspicacias a través de cuentas inexistentes con datos inexactos, imprecisos y antitécnicos. @MinEnergiaCo no autoriza ni aprueba proyectos. Menos en una subasta. Y menos proyectos de gas”, recalcó el ministro.

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Pero en otro mensaje, el jefe de Estado manifestó en sus redes sociales: “Eso que describe, Daniela, es una alta traición y al corazón del programa del gobierno. De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo”.

“Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad. El ministro de Energía debe responder por esta afrenta a la vida. No necesitamos más gas, sino disminuir el gas en nuestra economía; el complemento de energía a la sequía es precisamente el sol sin nubes. Alguien pagó un dinero para realizar tan alta traición en el gobierno”, puntualizó Petro.