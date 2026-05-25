A Sergio Fajardo le preguntaron si ya tenía tiquete para Nuquí y así respondió en vivo

El próximo domingo 31 de mayo se llevarán a cabo en Colombia las elecciones presidenciales y, entre los aspirantes, Sergio Fajardo, quien en 2018 también fue candidato y tras perder la primera vuelta durante ese año, se fue para Nuquí, Chocó, a descansar y ver ballenas.

Lo anterior desató en ese entonces fuertes debates políticos y memes, pues le cuestionaron a Fajardo en ese momento su decisión de votar en blanco al no sentirse representado por las opciones restantes, que eran Iván Duque y Gustavo Petro quienes pasaron a segunda vuelta.

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Ahora, en medio de una entrevista en vivo, a Fajardo le preguntaron si, a propósito, ya tenía tiquete comprado a Nuquí, en caso de que pierda las elecciones nuevamente y no pase a segunda vuelta.

“No, no tengo tiquete a Nuquí en esta oportunidad. Recuerde por qué me fui a ver ballenas, y ese es un capítulo de las cosas que pasan en el café amargo. Todas esas cosas quedan por ahí rondando y se vuelven lugares comunes”, dijo Fajardo en Blu Radio, esta mañana de lunes 25 de mayo.

El candidato presidencial también destacó que, una vez terminan las campañas, queda el rezago de la exigencia física y mental que tienen los aspirantes por varios meses.

Además dijo que, si bien no tiene tiquete para Nuquí, se podría estar yendo para un municipio de Boyacá a descansar.

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“Al otro día, cuando se termina, a usted le duele todo; el cuerpo le dice: ‘Se gastó toda la energía que tenía acumulada por cuatro meses, pues empiece a pagarlas ahora’. Entonces, voté en blanco [en 2018], escribí por qué, y me fui a pasear a Nuquí por tres días. Entonces allá están las ballenas y no vi a ninguna ballena. Pero la pasé muy bien en Nuquí, descansé, pero por ahora no tengo tiquete para Nuquí, pero puede ser que me vaya para Sáchica en Boyacá y, por supuesto, esto es parte del trabajo. Todos tenemos derecho a descansar”, agregó Fajardo en Blu Radio.