Economía

Precio de la gasolina en Colombia: ¿volverá a subir antes de la posesión del nuevo presidente?

El precio del combustible ha tenido varios ajustes tras decisiones gubernamentales y fluctuaciones del mercado.

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Redacción Semana
5 de junio de 2026 a las 10:37 a. m.
El precio de la gasolina sigue siendo uno de los temas que más preocupa a los colombianos. Crece la expectativa por los ajustes que podría definir el Gobierno en los próximos meses.
El precio de la gasolina sigue siendo uno de los temas que más preocupa a los colombianos. Crece la expectativa por los ajustes que podría definir el Gobierno en los próximos meses. Foto: Adobe Stock / Presidencia

Durante los últimos años, los colombianos han tenido que padecer algunas de las decisiones que ha tomado el Gobierno Petro, que han impactado fuertemente su bolsillo.

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Una de las que más ha tenido efectos es la del aumento en el precio de la gasolina. La administración del mandatario de izquierda buscó eliminar un enorme déficit fiscal acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El presidente Gustavo Petro se refirió al impacto de la guerra en Irán sobre los precios internos de la gasolina.
Tras varios incrementos para reducir el déficit del FEPC, el valor de la gasolina continúa bajo análisis por parte de las autoridades económicas. Foto: Adobe Stock/ Presidencia

Eso provocó que el galón de gasolina aumentara desde los $ 9.000 pesos hasta los $ 16.000 pesos en promedio. Aunque en los meses anteriores, el Gobierno decidió bajar algunos pesos el galón, lo cierto es que hay mucha incertidumbre sobre si habría un nuevo movimiento en el valor, de cara a la finalización del periodo presidencial, que termina en unos 2 meses.

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Es importante detallar que actualmente el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, realizan un análisis permanente para determinar costos de la gasolina al cierre del mes. Entre los aspectos a analizar está cómo se comporte el FEPC, el estado de las finanzas públicas, la tasa de cambio del dólar y el comportamiento internacional del petróleo.

Gasolina baja desde febrero, firmaron la resolución que baja el precio en Colombia.
El mercado de combustibles permanece atento a una posible nueva alza en el precio de la gasolina, mientras el Gobierno evalúa el estado de las finanzas públicas. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (X: @MinEnergiaCo)

Edwin Palma, ministro de Hacienda, dijo que seguramente “va a haber un aumento, como lo hemos hecho y lo ha orientado el Presidente, de forma gradual, responsable con las finanzas públicas, con el fondo de estabilización, pero también responsable con el bolsillo de los colombianos”.

¿Cómo se ha comportado el mercado en los últimos meses?

Es importante tener en cuenta que en mayo el galón de gasolina subió 400 pesos, con un precio promedio de 15.849 pesos por galón. Sin embargo, en el mes de febrero y marzo, se aplicaron reducciones al precio de 500 pesos, lo que benefició a miles de consumidores en todo el país y que alivió la carga de muchos.

Según las cifras de EIA y los informes de GasBuddy y AAA, los precios en Florida antes del 4 de julio están en niveles históricamente bajos para la temporada.
Aunque en algunos meses se registraron reducciones, el precio de la gasolina acumula un fuerte incremento frente a los niveles observados al inicio del actual Gobierno. Foto: Getty Images