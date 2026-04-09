“Muy mala noticia para trabajadores que ahorran para su pensión”: presidente de Asofondos

La expectativa alrededor del decreto tan anunciado del Gobierno, para limitar las inversiones que los fondos privados de pensiones pueden hacer en el extranjero, se disipó, pero ahora la preocupación es mayor.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, luego de conocer el contenido del decreto, se pronunció y advirtió graves consecuencias para los ahorradores pensionales.

El decreto quedó igual a la versión que estaba en borrador y que desató una fuerte controversia en el país, pese a que el Ministerio de Hacienda abrió la posibilidad de que presentaran reparos, lo que indicaba que podrían ajustarlo.

Aunque desde distintas posturas se presentaron comentarios, el decreto quedó en las mismas condiciones originales. Contempla que habrá un límite global de inversión en el exterior aplicable a la suma de los cuatro tipos de fondos de pensiones obligatorias.

Dicho límite será del 30 % de la suma del valor total de dichos fondos.

Decreto que limita inversiones de AFP en el exterior

‘Ahora será más difícil pensionarse’

La reacción de Velasco indica que los trabajadores tendrán motivo para preocuparse.

Según dijo, se trata de “una muy mala noticia para los trabajadores colombianos”.

El presidente de Asofondos estima que decreto que limita la diversificación de los portafolios de ahorro pensional de los trabajadores colombianos tendrá severas consecuencias. “Afectará negativamente la posibilidad de rentabilidad para los ahorros pensionales y aumentará el riesgo. Esto implica menor posibilidad de pensionarse para los colombianos y pensiones más bajas.”