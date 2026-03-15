“Dos candidaturas competitivas corren el riesgo de dividir a la derecha en Colombia y regalar la elección”: Mary Anastasia O’Grady, en ‘The Wall Street Journal’

La periodista, editora y columnista del diario neoyorquino The Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, hizo un análisis sobre el impacto político que podría causar para la derecha colombiana la aspiración de dos candidatos de ese sector, que compiten por la Presidencia de Colombia: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

En su columna de este fin de semana recordó que la candidata del Centro Democrático, que tiene como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, sacó alrededor del 55 % de los votos en la consulta presidencial del 8 de marzo, una victoria contundente para el jefe natural de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe Veléz.

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Sin embargo, O’Grady aseguró que “una victoria de Valencia en las elecciones del 31 de mayo (día de las elecciones en primera vuelta) está lejos de estar asegurada, incluso si los votantes colombianos giran hacia la derecha”.

La columnista del diario neoyorquino destacó que mientras Paloma Valencia salió victoriosa en la consulta, al otro lado de la derecha está el abogado penalista Abelardo de la Espriella, a quien describió como un “outsider de la política” que utiliza un tono feroz al hablar de grupos armados ilegales, que ha prometido reducir el tamaño del Estado en un 40 % y que, aunque no participó en las consultas, “aparece competitivo en las encuestas”.

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Mary Anastasia O’grady recordó que “el presidente Gustavo Petro, un exterrorista de izquierda, tiene prohibido aspirar a un segundo mandato consecutivo”, y que “el candidato de su partido Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, es tan radical de izquierda como Petro —o incluso más—“.

Incluso, asveró que “Cepeda se prepara para cambiar la Constitución y tiene la disciplina de la que Petro carece“.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la carrera por la Presidensia, según AtlasIntel. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Su análisis sobre el impacto que podría generar para la derecha tener dos candidatos con altas probabilidades está basado en la encuesta de Atlasintel para SEMANA, en la cual Cepeda lidera con 36 %, De la Espriella aparece segundo con 27 % y Valencia queda de tercera con el 17% de los votantes.

“Si ningún candidato obtiene más del 50% en la primera vuelta, se realizará una segunda vuelta el 21 de junio. Si la derecha se une, puede derrotar a Cepeda —pero ese es un gran ‘si’”, explicó la periodista en su columna.

De hecho, recordó que durante más de dos decádas, América Latina “parecía dirigirse de manera firme y permanente hacia la izquierda”, pero esa tendencia ha venido cambiando con la llegada de José Antonio Kast, del partido Republicano, a la Presidencia de Chile, la elección de Nasry Asfura como presidente de Honduras y el aterrizaje de Javier Miley en la Presidencia de Argentina.

Por eso, reconoció que “Colombia podría ser la siguiente. Pero escasean los líderes que realmente crean en la libertad”.

A renglón seguido, hizo un resumen de lo que dejaron los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para O’grady, “dos candidaturas competitivas corren el riesgo de dividir a la derecha y entregar la elección”, si no se llega a acuerdos programáticos entre la aspiración de Valencia y De la Espriella.

La editora del Wall Street Journal recalcó en su columna que “Valencia, quien recibió tres millones de votos en la consulta, cree que puede ganar moviéndose hacia el centro. La semana pasada eligió como fórmula vicepresidencial al candidato presidencial de centroizquierda Juan Daniel Oviedo, quien terminó segundo en la consulta con más de 1,2 millones de votos“.

Pero considera que esa estrategia de “diversidad” podría terminar “debilitando” a Valencia en la derecha, “donde es vista con sospecha”, dijo, y eso se podría convertir en un escenario a favor del abogado Abelardo de la Espriella.