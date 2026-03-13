Confidenciales

Fernando Londoño se despacha contra Paloma Valencia: “Yo me quedo con el Tigre, con los principios fundamentales del uribismo”

El exministro asegura que no acompañará esa candidatura por “hondas razones morales y políticas… Si eso supone un distanciamiento con el presidente Álvaro Uribe, lo lamentaré en el corazón”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 8:23 a. m.
Paloma Valencia y Fernando Londoño
Paloma Valencia y Fernando Londoño Foto: SEMANA

Fernando Londoño se despachó contra Paloma Valencia y anunció que votará por Abelardo de la Espriella. El exministro del gobierno de Álvaro Uribe fue uno de los primeros líderes políticos de la derecha en rechazar abiertamente la decisión de elegir a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

“Tengo razones muy profundas para no estar ahora con usted”, aseguró. Y ahí enlistó las razones por las cuales no cree en Oviedo. “Yo no puedo estar con un candidato a la vicepresidencia que tiene que pensar y que lo va a meditar y que hay que discutir si está o no está contra el aborto. No, yo no puedo estar ahí. Yo no puedo estar con un personaje que dice que tiene que saber y pensar muy a fondo si está a favor o en contra de la marihuana. No, yo no puedo estar ahí. Senadora, creo que la que se fue, fue usted. Yo me quedo con el Tigre, con la salvación del país, con los principios fundamentales del uribismo”.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Londoño asegura que no acompaña a Paloma por “hondas razones morales y políticas… Si eso supone un distanciamiento con el presidente Álvaro Uribe, lo lamentaré en el corazón, pero él sabe que estamos de acuerdo. Él sabe que estamos de acuerdo en que hay que salvar el país”.

El exministro agregó que el expresidente Uribe “sabe que esto no es con marxismo, que esto es con capitalismo, con capitalismo templado por la doctrina de la iglesia. Por Dios, Paloma Valencia, ¿cómo es eso de que la paz laboral, el cambio social, lo logró el marxismo en Europa contra la Revolución Industrial? Por Dios, por Dios, ¿dónde le enseñaron eso? El marxismo triunfó; fue en Rusia. El marxismo, el leninismo. ¿Y usted sabe lo que pasó allá?”.

Confidenciales

Felipe Córdoba y Daniel Palacios renuncian a su aspiración presidencial y se unen a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Confidenciales

“La democracia de los hijos de papi y mami”: la respuesta de Petro por las críticas a su idea de la Asamblea Nacional Constituyente

Confidenciales

Gustavo Petro arremete contra Juan Manuel Galán por coavalar la candidatura de Paloma Valencia: esto dijo

Confidenciales

Nuevo Liberalismo coavaló candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Confidenciales

Así fue el encuentro entre el cantante Miguel Bosé y el expresidente César Gaviria

Confidenciales

Mauricio Lizcano presentó al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, como su fórmula vicepresidencial

Confidenciales

El espaldarazo del expresidente Uribe a la designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Política

Exministro Fernando Londoño le pide a Álvaro Uribe que diga si tiene candidato presidencial: “Será el que él escoja”

Política

Fernando Londoño dice que todo está listo para un golpe de Estado: “Petro se queda en el poder con ayuda de Farc, ELN y Policía”

Política

“Que el Gobierno le responda al país por qué lo dejó sin agua y sin energía”: fuerte llamado de exministro Fernando Londoño