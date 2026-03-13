Fernando Londoño se despacha contra Paloma Valencia: “Yo me quedo con el Tigre, con los principios fundamentales del uribismo”

Fernando Londoño se despachó contra Paloma Valencia y anunció que votará por Abelardo de la Espriella. El exministro del gobierno de Álvaro Uribe fue uno de los primeros líderes políticos de la derecha en rechazar abiertamente la decisión de elegir a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

“Tengo razones muy profundas para no estar ahora con usted”, aseguró. Y ahí enlistó las razones por las cuales no cree en Oviedo. “Yo no puedo estar con un candidato a la vicepresidencia que tiene que pensar y que lo va a meditar y que hay que discutir si está o no está contra el aborto. No, yo no puedo estar ahí. Yo no puedo estar con un personaje que dice que tiene que saber y pensar muy a fondo si está a favor o en contra de la marihuana. No, yo no puedo estar ahí. Senadora, creo que la que se fue, fue usted. Yo me quedo con el Tigre, con la salvación del país, con los principios fundamentales del uribismo”.

Londoño asegura que no acompaña a Paloma por “hondas razones morales y políticas… Si eso supone un distanciamiento con el presidente Álvaro Uribe, lo lamentaré en el corazón, pero él sabe que estamos de acuerdo. Él sabe que estamos de acuerdo en que hay que salvar el país”.

"Señores por hondas razones morales y políticas, no acompañaré a @PalomaValenciaL en su campaña a la presidencia de la República." pic.twitter.com/zjoKB6RpfA — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) March 13, 2026

El exministro agregó que el expresidente Uribe “sabe que esto no es con marxismo, que esto es con capitalismo, con capitalismo templado por la doctrina de la iglesia. Por Dios, Paloma Valencia, ¿cómo es eso de que la paz laboral, el cambio social, lo logró el marxismo en Europa contra la Revolución Industrial? Por Dios, por Dios, ¿dónde le enseñaron eso? El marxismo triunfó; fue en Rusia. El marxismo, el leninismo. ¿Y usted sabe lo que pasó allá?”.