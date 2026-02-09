¿Y si Paloma Valencia no pasa a segunda vuelta? Gabriel Vallejo avisa a quién le votará el Centro Democrático

El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, aclaró qué pasa si su candidata, Paloma Valencia, no avanza en la contienda electoral. El uribismo está esperando que ella sea la vencedora de la consulta del 8 de marzo de 2026, en la que la senadora competirá contra la periodista Vicky Dávila, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el excongresista David Luna, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y el director del nuevo liberalismo Juan Manuel Galán.

“Hemos sido claros, si por alguna razón nuestra candidata no pasa a la segunda vuelta, vamos a salir a votar por ella, yo estoy convencido de que vamos a hacer todo lo posible para ganarnos los corazones de los colombianos, ganarse el fervor popular de toda de toda esta nación, pero si por alguna circunstancia, porque la política es difícil, si por alguna circunstancia el candidato que pasara a segunda vuelta no es Paloma Valencia, sino que es, como lo dijo el mismo presidente (expresidente Álvaro Uribe Vélez) y lo hemos dicho, si es Abelardo (De la Espriella), si es Fajardo (Sergio), seguramente ese proyecto político es quien enfrente al candidato del Gobierno, nosotros tenemos que acompañarlo por una sencilla razón, porque aquí primero está Colombia”, aseguró Vallejo.

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Aunque Paloma Valencia gane eventualmente la Gran Consulta por Colombia, su intención de voto solo subiría a 7,6% en primera vuelta, según AtlasIntel

“Nosotros sí creemos que este país no aguanta otros 4 años de neocomunismo, que es el que hemos sentido hasta el momento los colombianos de cómo se destruyó el sistema de salud, cómo se le entregó el territorio al narcotráfico, a la criminalidad, cómo tenemos millones de colombianos que han salido porque no ven oportunidades, cómo se destruyeron sectores económicos. Entonces, la verdad es que esto es sin sin cálculo político y sin egoísmo. Nosotros eh vamos a ir a ganar la presidencia de la República. Vuelvo y repito, yo creo que Paloma Valencia tiene todas las condiciones, no genera resistencia. Ella tiene el país en la cabeza, una mujer transparente y honesta, una mujer con carácter, una mujer preparada”, agregó.

“Pero si por alguna razón, así lo decide mi Dios y el pueblo colombiano, ella no pasa segunda vuelta acompañaremos a quien enfrente al candidato de este gobierno que, vuelvo y repito, es un Gobierno que ha destruido lo que con tanto esfuerzo construimos los colombianos”, dijo Vallejo, la cuestionar cómo el candidato Iván Cepeda, el que apoya el Ejecutivo, tiene cercanías, según dijo, con las Farc.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA da cuenta de cómo le iría a la senadora Paloma Valencia, aspirante presidencial por el Centro Democrático, en la eventualidad de que gane la Gran Consulta por Colombia, el 8 de marzo de 2026.

Paloma Valencia vs. Iván Cepeda en eventual segunda vuelta Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

AtlasIntel midió, por aparte, la intención de voto que tendría Paloma Valencia en primera vuelta, en caso de resultar ganadora en La Gran Consulta por Colombia, y ese indicador llega a 8,7 %. Eso quiere decir que la candidata del Centro Democrático, aunque resulte ganadora en la consulta el próximo 8 de marzo, no tiene hoy la fuerza suficiente para acercarse a los punteros.

Paloma Valencia registra 8,7 %si no llegaran a existir indecisos con su voto. Ahora bien, bajo la eventualidad de que sí existan personas indecisas, su porcentaje pasa a 7,6 %.

La candidatura de Paloma Valencia recuerda lo sucedido con Óscar Iván Zuluaga en 2022, cuando una buena parte del Centro Democrático ya había tomado la decisión previa de respaldar a Federico Gutiérrez.

Los resultados también dejan ver que si la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, el primero obtendría el 35,2 por ciento de la intención de voto, mientras que la candidata del Centro Democrático llegaría al 26,9 por ciento. En este caso, Cepeda ganaría por una diferencia de 8,3 puntos porcentuales.

La encuesta fue realizada entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero, y tiene un margen de error del 1 por ciento.A nivel general, la encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que la competencia sería entre Abelardo de la Espriella (32,1 % de intención de voto) e Iván Cepeda (31,4 %). Aunque todo puede cambiar, lo cierto hoy es que ambos candidatos presidenciales, ideológicamente ubicados en los polos opuestos de la derecha y la izquierda, están en empate técnico por el primer lugar y les sacan una amplia ventaja a los demás competidores.