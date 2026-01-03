“Ni plata ni plomo”: la respuesta de Petro a Elon Musk tras comentarios por bombardeos de Estados Unidos en Caracas

El presidente Gustavo Petro respondió este sábado, 3 de enero, a un mensaje de Elon Musk, luego de que este se refiriera al comunicado que el primer mandatario publicó sobre la postura de Colombia ante los bombardeos de EE. UU. en Caracas y otras zonas de Venezuela.

A través de su cuenta en X, Petro aseguró que no gobierna con dinero ni con violencia y que su legitimidad proviene exclusivamente del respaldo ciudadano. Esto, luego de que Musk le comentara en una de sus publicaciones un sugestivo mensaje que decía: “Plata o plomo”.

“Ni doy plomo ni tengo plata. Ni pido”, escribió Petro, al insistir en que fue elegido para “hacer justicia” y que es el pueblo colombiano el que decide si respalda o no su proyecto político.

En su mensaje, el jefe de Estado rechazó cualquier asociación entre el ejercicio del poder y el uso de recursos económicos o la fuerza como mecanismos de control. En el mismo trino, Petro introdujo una reflexión sobre el papel del capital privado en los grandes proyectos tecnológicos, en particular la exploración espacial.

El presidente señaló que, a su juicio, el desarrollo científico no puede entenderse como un esfuerzo individual ni como un privilegio de quienes concentran grandes fortunas, sino como una tarea colectiva de la humanidad.

El mandatario sostuvo que los avances tecnológicos y científicos solo pueden materializarse a partir del trabajo cooperativo y del conocimiento compartido, y no desde la lógica del poder individual.

“Solo el cerebro humano en red puede lograr lo que usted sueña como individuo”, afirmó en su mensaje dirigido al empresario.

Petro cerró su respuesta reiterando una consigna que ha utilizado en otros pronunciamientos públicos: “Ni plata ni plomo. Amor y libertad”, como un resumen de su visión sobre el ejercicio del poder y el rumbo que, según dijo, debería seguir la humanidad.