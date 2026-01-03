Así es el USS Iwo Jima, el buque en el que Nicolás Maduro fue resguardado para ser trasladado a EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, público la primera imagen del dictador venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.

“Nicolás Maduro a bordo del ‘USS Iwo Jima’”, fue el post de Trump junto a una imagen en la que se puede ver a Maduro maniatado y con auriculares y un aparato que le impide la visión.

El buque mencionado por Trump ha sido emblemático para los Estados Unidos y llevaba un tiempo estacionado en las costas de Venezuela, sin que nadie supiera que iba a ser ocupado por el dictador venezolano para ser trasladado a Nueva York.

Nicolás Maduro es capturado Foto: Truth/Donald Trump

El USS Iwo Jima es un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, de asalto anfibio en servicio desde 2001. Su función principal es transportar y desplegar tropas del Cuerpo de Marines, junto con helicópteros y aviones de despegue vertical, permitiendo realizar operaciones militares directamente desde el mar hacia tierra.

Este tipo de barco actúa como una base militar flotante, capaz de apoyar desembarcos anfibios, misiones de combate, evacuaciones de civiles y operaciones de ayuda humanitaria en zonas afectadas por catástrofes naturales.

Pertenece a la clase Wasp, una de las más importantes y versátiles de la flota estadounidense.

Su nombre tiene un gran valor simbólico, ya que honra la Batalla de Iwo Jima de 1945, uno de los enfrentamientos más duros y significativos de la Segunda Guerra Mundial, especialmente para el Cuerpo de Marines. Esto convierte al buque en un símbolo de sacrificio, resistencia y poder militar.

El nombre USS Iwo Jima tiene una historia larga y muy relevante dentro de la Marina de los Estados Unidos, ligada a uno de los episodios más importantes del siglo XX.

En este folleto proporcionado por la Armada de los EE. UU., el buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) se acerca al buque de reabastecimiento clase Henry J. Kaiser USNS Joshua Humphreys (T-AO 188) y al destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Gravely (DDG 107) para comenzar las operaciones de reabastecimiento en el mar el 3 de septiembre de 2025 en el Mar Caribe. Foto: Getty Images

Todo comienza con la Batalla de Iwo Jima en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los combates más sangrientos del conflicto en el Pacífico y se convirtió en un símbolo del sacrificio y la resistencia del Cuerpo de Marines. En honor a esa batalla, la Marina decidió dar ese nombre a varios buques.

Décadas después, en 2001, entró en servicio el actual USS Iwo Jima (LHD-7). Este moderno buque de asalto anfibio continúa el legado, participando en operaciones militares, ejercicios internacionales y misiones humanitarias.

USS Iwo Jima Foto: Getty Images

Además de su capacidad bélica, el USS Iwo Jima destaca por su importancia estratégica y diplomática, ya que su despliegue en una región demuestra presencia militar y capacidad de respuesta rápida sin necesidad de bases terrestres.

El buque cuenta con la capacidad para operar aeronaves de despegue corto y aterrizaje vertical como el F-35B Lightning II, además de helicópteros de ataque AH-1Z Viper, utilitarios UH-1Y Venom, pesados CH-53E/K y aeronaves de transporte MV-22 Osprey.

A principios de septiembre, Pete Hegseth, jefe del Pentágono, visitó el USS Iwo Jima, uno de los ocho buques de la Marina en el Caribe, según una publicación en X de una cuenta del Pentágono.

Secretary of War Pete Hegseth arrives to the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/fq2FoqddY5 — Fox News (@FoxNews) September 8, 2025

La publicación incluía un video de Hegseth dirigiéndose al personal militar a bordo del buque, con el jefe del Pentágono diciéndoles que estaban trabajando para “poner fin al envenenamiento del pueblo estadounidense”, en alusión al narcotráfico.