El Tino Asprilla convoca una multitudinaria cabalgata para “despedir” a Gustavo Petro

El exfutbolista de la Selección Colombia Faustino ‘El Tino’ Asprilla ha encendido las redes sociales y generado una intensa polémica tras anunciar la organización de lo que denominó la “Gran Cabalgata de despedida de los de la Casa de Nariño”. Esta convocatoria ha sido interpretada como una clara y directa alusión al cierre del mandato del actual presidente Gustavo Petro, lo que evidencia una vez más cómo las figuras del deporte nacional están asumiendo roles activos en la polarizada conversación política colombiana.

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La convocatoria fue oficializada a través de la cuenta personal de X del exdelantero, plataforma en la que extendió la invitación pública para el próximo 1 de agosto a la 1:00 de la tarde. El lugar elegido para el encuentro es su ya célebre y concurrida propiedad, la finca SanTino, situada en el municipio de Tuluá, en el corazón del departamento del Valle del Cauca.

Buscando matizar el evento y añadirle su característico toque de humor sarcástico, Asprilla aclaró que la jornada no tiene fines competitivos, sino que se trata de un encuentro puramente simbólico.

Colombia: el 1 de agosto a la 1 p.m., los espero en SanTino para la GranCabalgata de despedida de los de la CasaDeNari. No es una carrera es una despedida, Ah petrista que quiera venir bienvenido que aquí no preguntamos por quien votó sino, si sabe al menos agarrarse de la silla — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) June 22, 2026

“Colombia: el 1 de agosto a la 1:00 p. m., los espero en SanTino para la ‘Gran Cabalgata’ de despedida de los de la Casa de Nariño. No es una carrera, es una despedida”, escribió el exjugador. Además, en un tono desafiante, añadió un mensaje dirigido expresamente a los seguidores del gobierno saliente: “Ah, petrista que quiera venir, bienvenido, que aquí no preguntamos por quién votó, sino si sabe al menos agarrarse de la silla”.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en el tenso clima digital. En cuestión de horas, el anuncio acumuló miles de visualizaciones y provocó una ola de reacciones que reflejan la división de opiniones en el país. Para un amplio sector de los internautas, la cabalgata representa una ingeniosa y festiva crítica al gobierno del Pacto Histórico; sin embargo, para los simpatizantes del gobierno actual, la iniciativa no es más que una provocación innecesaria que fomenta la división en un momento de alta sensibilidad nacional debido al periodo de transición presidencial.

Cabe recordar que la incursión del ‘Tino’ Asprilla en el debate político no es un fenómeno nuevo ni improvisado. Durante la reciente campaña presidencial que determinó el nuevo rumbo de Colombia, el tulueño se consolidó como uno de los rostros públicos más visibles en el respaldo al candidato Abelardo de la Espriella. Asprilla, junto a un bloque de excompañeros futbolistas, promovió activamente esa candidatura bajo la consigna deportiva de “sacar a Colombia del fondo de la tabla”.

Su militancia ha sido tan frontal que, durante la contienda, no dudó en lanzar dardos contra líderes de la izquierda, como cuando calificó a ciertos dirigentes, entre ellos Iván Cepeda, como “jardineros de cementerio”, una expresión que le valió severas críticas, pero que también afianzó su figura entre sus seguidores políticos.

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Más allá de si la cabalgata del 1 de agosto logra convocar a multitudes en Tuluá o si termina siendo un evento mediático, la iniciativa pone de manifiesto el innegable impacto que Faustino Asprilla sigue teniendo en la esfera pública nacional.

Usuarios en redes coinciden en que, independientemente de la postura ideológica que se asuma frente a la invitación, ‘El Tino’ ha logrado su cometido principal: captar la atención de la agenda mediática del país, dominar las tendencias digitales y marcar su propia pauta en medio del fin de la era de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Este mensaje llega en un momento de alta tensión en la política colombiana, tras la finalización de la segunda vuelta electoral y la transición de poder en la Casa de Nariño. La invitación va más allá de una simple actividad folclórica y de reunión. Varios analistas y usuarios coinciden en que este anuncio puede considerarse una presunta provocación y que está fuera de contexto. El mensaje del exdelantero colombiano tiene un fuerte impacto en la conversación pública actual y podría seguir reforzando las tensiones políticas.