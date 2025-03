Moisés Wasserman destroza el consejo de ministros de Petro: “La impresión es de un muchachito que compra finca y les dice a los trabajadores cómo hacer las cosas”

Él, por ejemplo, ha dicho públicamente que no entiende cómo Gustavo Petro, después de sus alocuciones presidenciales, va a lograr la unidad nacional de la que ha venido hablando desde que se posesionó el 7 de agosto de 2022.

También ha afirmado que “una característica personal del presidente es que usa a los colaboradores y luego los maltrata y desprecia. No tiene amigos sino fichas útiles y desechables”. Se refiere a los ministros que han salido del gobierno tras sostener múltiples enfrentamientos con el primer mandatario.

El 4 de febrero de 2024, Petro protagonizó un consejo de ministros histórico porque les pasó cuentas de cobro a sus funcionarios y los regañó en público por sus pobres ejecuciones. Ante esto, Wasserman se preguntó: “¿Por qué cuando el equipo de fútbol no funciona y los jugadores no coordinan se culpa al director técnico y en ese delirio todos culpan a los ministros?”.

Lo cierto es que los consejos de ministros, tal como los han venido manejando, no le gustan al centro, la centroizquierda y menos a la derecha.

Este martes 4 de marzo, la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, confirmó que llevó a las vías judiciales su intención de que los consejos de ministros no se transmitan a través de los medios de comunicación nacional y las redes sociales.

“Como se los anuncié, interpuse acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de Presidencia por violar la Ley 63 de 1923 que es clara en establecer que las sesiones de consejo de ministros son absolutamente reservadas. Esto no es una dictadura y Gustavo Petro no puede hacer lo que le viene en gana con sus ‘alocuciones’ interminables. Aquí ni Petro ni sus funcionarios están por encima de la Constitución y la ley”, contó la congresista.