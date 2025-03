En la segunda transmisión del polémico consejo de ministros Petro recordó la pasada reunión: “Guerra entre vampiros”

En ese sentido, Petro soltó una particular frase, resumiendo ese pasado consejo de ministros, que también fue televisado en vivo por orden suya.

“La vez pasada dijimos que el sol —la exposición— en una democracia, achicharra a los vampiros, no a los animales, sino las malas energías. Y cuando me refería a eso me refería básicamente a la egolatría”, dijo Gustavo Petro este lunes, 3 de marzo.