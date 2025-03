Si se tiene en cuenta el tiempo que pasó desde la declaratoria y la vigencia de una posible ampliación del plazo, el presidente tiene menos de cinco meses para lograr este objetivo, para el que no usará fumigación.

“El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación voluntaria de cultivos. Cultivos no es hoja de coca, cultivos no es cortar la mata, dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por erradicación de cultivos es toda la mata, incluidas sus raíces. Es lo que impide que vuelva a retoñar”, agregó Petro.