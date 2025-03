Francia Márquez no asistió al segundo consejo de ministros en vivo y en directo. Esta es la verdad sobre su inasistencia

En la primera sesión del 4 de febrero, Márquez participó de dicha reunión porque era la ministra de Igualdad y debía estar en el encuentro con el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, como ella salió de la cartera y fue reemplazada por Carlos Rosero, ya no debe asistir a las reuniones convocadas por el mandatario.

Como Márquez ya no es ministra, no es convocada a dichas reuniones que habitualmente se adelantan los lunes en la Casa de Nariño. En su condición de vicepresidenta podría ser invitada, si el mandatario así lo quisiera, pero este 3 de marzo no fue convocada a la reunión.