Una parte del centro de Bogotá se vio sacudida este jueves en la noche por una fuerte explosión que se registró en la carrera 16A, entre calles 23 y 24, en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires.

La explosión que dejó una persona muerta y 13 heridas se produjo luego de que dos criminales que se movilizaban a bordo de una motocicleta lanzaran una granada contra un establecimiento nocturno para adultos.

Sobre la persona fallecida se estableció que se trata de Henry Gómez, un hombre de 75 años, a quien sus amigos apodaban Rochy y que trabajaba desde hace años como mesero en el sector.

Las autoridades indicaron que, tras la explosión, a Gómez lo alcanzaron a trasladar de urgencia hasta un centro hospitalario, pero, debido a la gravedad de las heridas, falleció.

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

La esposa de Gómez le narró al diario El Tiempo que él, junto a unos amigos, fueron sorprendidos por la explosión en momentos en que se encontraban conversando, tal como lo hacían diariamente mientras atraían clientes que acuden a esa zona de tolerancia en Bogotá.

“Mi esposo tiene varias heridas en la cabeza y la espalda por las esquirlas que saltaron. El administrador del bar es el que estaba más grave“, contó la esposa del hombre fallecido, al medio citado anteriormente.

También se estableció que Gómez era uno de los trabajadores más longevos de esa zona de la capital del país.

Las hipótesis de las autoridades

Según las autoridades, detrás de ese atentado en el centro de Bogotá estaría la banda delincuencial Los Maracuchos, la cual está integrada por criminales de nacionalidad venezolana.

“Nosotros ya traíamos una estructura; hay que recordar que en el 2024 se hizo una operación con la Fiscalía Grande de la Nación, en la cual se desarticula una estructura que denominaban Los Maracuchos, todos extranjeros, de nacionalidad venezolana, los cuales tienen gerencia acá en esta jurisdicción”, dijo inicialmente el oficial en Noticias Caracol, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De tal modo, el brigadier general aseguró que Aderbis Segundo Pirela Pirela, alias Maracucho, quien había sido detenido en marzo de 2024 mientras intentaba cruzar la frontera de Texas, estaría detrás de este atentado en el barrio Santa Fe.

Aderbis Segundo Pirela Pirela, alias Maracucho, tras ser detenido en marzo de 2024, mientras intentaba cruzar la frontera de Texas. Foto: Policía Bogotá / Cortesía

“Últimamente hemos conocido y tenemos un proceso investigativo contra una persona que se denomina también alias Maracucho, que entendemos —y los diferentes elementos materiales probatorios indican— que tiene que ver con el expendio de estupefacientes en la zona. Esto se debe a una purga por el expendio de estupefacientes; es la primera teoría, la más fuerte. Este alias Maracucho está en la zona, es de este tipo de acciones, de lanzamiento de granadas, de sicariatos; tenemos un proceso investigativo y por eso nos permitimos decir que alias Maracucho, que tiene nexos con el Tren de Aragua, tiene que ver con esas acciones criminales”, agregó.