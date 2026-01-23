Bogotá

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

El ataque dejó una persona muerta y 13 más heridas. Habrá controles de ingreso y salida en la zona.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

23 de enero de 2026, 4:20 p. m.
Aderbis Segundo Pirela Pirela, alias Maracucho, había sido detenido en marzo de 2024 mientras intentaba cruzar la frontera de Texas.
Aderbis Segundo Pirela Pirela, alias Maracucho, había sido detenido en marzo de 2024 mientras intentaba cruzar la frontera de Texas.

En la noche del jueves 22 de enero, se registró una explosión en el barrio Santa Fe tras el lanzamiento de una granada contra un establecimiento nocturno ubicado en la calle 23 con carrera 16, en Bogotá.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó nuevos detalles del ataque, que dejó una persona muerta y 13 más heridas.

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

“Nosotros ya traíamos una estructura; hay que recordar que en el 2024 se hizo una operación con la Fiscalía Grande de la Nación, en la cual se desarticula una estructura que denominaban Los Maracuchos, todos extranjeros, de nacionalidad venezolana, los cuales tienen gerencia acá en esta jurisdicción”, dijo inicialmente el oficial en Noticias Caracol.

De acuerdo con el comandante, Aderbis Segundo Pirela Pirela, alias Maracucho, quien había sido detenido en marzo de 2024 mientras intentaba cruzar la frontera de Texas, estaría detrás de este atentado.

“Últimamente hemos conocido y tenemos un proceso investigativo contra una persona que se denomina también alias Maracucho, que entendemos —y los diferentes elementos materiales probatorios indican— que tiene que ver con el expendio de estupefacientes en la zona. Esto se debe a una purga por el expendio de estupefacientes; es la primera teoría, la más fuerte. Este alias Maracucho está en la zona, es de este tipo de acciones, de lanzamiento de granadas, de sicariatos; tenemos un proceso investigativo y por eso nos permitimos decir que alias Maracucho, que tiene nexos con el Tren de Aragua, tiene que ver con esas acciones criminales”, agregó.

La explosión se registró en la entrada del establecimiento Troya, donde resultaron heridos cinco meseros, dos transeúntes, un fotógrafo, un estilista y una trabajadora sexual que se encontraban en el lugar.

“Estamos mirando el perfil de cada uno de ellos (de los heridos), porque también lanzar la granada hacia el establecimiento hubiera sido muy fácil, porque la puerta estaba abierta, es una puerta amplia, hubiera sido muy fácil lanzarla; la granada no cae al establecimiento, sino afuera en el andén, estamos estableciéndolo, vamos a ir trabajando, ya tenemos unos avances con la Fiscalía”, afirmó el comandante.

Por el momento, las autoridades no descartan que esté relacionado con posibles amenazas extorsivas, que dejaron como resultado la muerte de un mesero de 72 años, quien trabajaba en este club nocturno.

“Cuando hablamos con las diferentes personas, nos manifiestan que prácticamente desde el año pasado, en junio, tuvieron llamadas extorsivas, pero a partir de ese momento no volvieron a llamarlos”, dijo Cristancho.

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.
Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.

Implementan controles en Santa Fe

Con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en este sector del centro de Bogotá, fue desplegado un dispositivo policial que estará equipado con elementos biométricos y tecnológicos que contribuirán a prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

Este personal de las diferentes especialidades: inteligencia, investigación criminal, policía comunitaria, Gaula, entre otros, tendrá la tarea de identificar plenamente a las personas que ingresan y salen de este punto. Las autoridades harán actividades de prevención y control, registro de personas y solicitud de antecedentes.

Finalmente, con el fin de prevenir cualquier hecho que afecte la seguridad, se realizó un cierre preventivo en la zona de tolerancia de este punto de la localidad de Los Mártires, para prestar un servicio más focalizado y cercano a la comunidad.

Hay controles operativos en Santa Fe.
Hay controles operativos en Santa Fe.

