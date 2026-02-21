Nación

Capturan en Ecuador a alias Mizón, cabecilla de Los Maracuchos que delinquía en Bogotá

El sujeto era requerido por homicidio agravado, tortura y delitos relacionados con armas y estupefacientes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de febrero de 2026, 7:36 p. m.
Capturan a alias Mizón, presunto integrante de Los Maracuchos.
Capturan a alias Mizón, presunto integrante de Los Maracuchos. Foto: Migración Colombia

La Policía Nacional de Colombia, junto a la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con Migración Ecuador e Inteligencia Militar, logró la captura de Luis Rolando Osorio, alias Mizón, quien es el cabecilla de la estructura delincuencial Los Maracuchos.

Según el general William Rincón, director de la Policía Nacional, Mizón fue deportado desde Ecuador por “representar una amenaza trasnacional para la seguridad pública”.

El capturado era requerido por delitos de homicidio agravado, en concurso con tortura; tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, municiones y estupefacientes.

“A esta estructura criminal se le atribuyen nueve homicidios, y el detenido contaría con una trayectoria delictiva cercana a diez años”, agregó la Policía Nacional.

Bogotá

¿Qué hay para hacer este fin de semana en Bogotá? Estas son las actividades gratuitas que puede disfrutar el 21 y 22 de febrero

Bogotá

Bomberos de Bogotá controlaron incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense; reportan una persona afectada y 90 empleados evacuados

Bogotá

Menor de cuatro años murió tras caer desde un sexto piso en conjunto residencial del sur de Bogotá: autoridades investigan las causas

Bogotá

Un fin de semana lleno de historia: encuentro de coleccionistas de billetes y monedas en Bogotá

Bogotá

Cambio de color en el agua potable de Bogotá, ¿se puede consumir? Acueducto responde

Bogotá

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Bogotá

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

Nación

Inicia la evacuación de vehículos represados en la Vía al Llano tras fuerte accidente que afectó la movilidad

Confidenciales

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Confidenciales

Cuatro datos de la investigación del asesinato del empresario Gustavo Aponte

De acuerdo con las investigaciones en curso, Mizón mantenía presuntos vínculos con la organización Tren de Aragua. Igualmente, figuraba en el cartel de los más buscados de Bogotá.

Migración Colombia confirmó que lo recibió como deportado en la frontera este sábado, 21 de febrero, y lo dejó a disposición de las autoridades en el PCM de Rumichaca.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, informó sobre la captura de Mizón, quien comandaría una red criminal en la capital del país, concentrada en bares, pagadiarios y puntos de expendio de estupefacientes vinculados a Los Maracuchos.

“Este criminal estaba requerido por homicidio agravado, tortura y delitos relacionados con armas y estupefacientes. La estructura criminal a la que pertenece tiene incidencia en Los Mártires y Kennedy, donde habría delinquido durante varios años, consolidando una reputación que se convirtió en mito dentro del entorno criminal. Alias Mizón era administrador de bares, pagadiarios y puntos de expendio de estupefacientes vinculados a Los Maracuchos en Bogotá“, detalló el alcalde de la capital del país en X.

En el momento, tras su deportación, Mizón se encuentra en poder de las autoridades colombianas, a la espera de su judicialización.

Más de Bogotá

Las universidades públicas y privadas de Bogotá han sido blanco del ELN. Las autoridades están en máxima alerta por su influencia ideológica y reclutamiento de jóvenes.

¿Qué hay para hacer este fin de semana en Bogotá? Estas son las actividades gratuitas que puede disfrutar el 21 y 22 de febrero

Incendio en la localidad de Barrios Unidos.

Bomberos de Bogotá controlaron incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense; reportan una persona afectada y 90 empleados evacuados

Investigan muerte de niña que cayó desde un décimo piso en conjunto residencial de Engativá

Menor de cuatro años murió tras caer desde un sexto piso en conjunto residencial del sur de Bogotá: autoridades investigan las causas

x

Un fin de semana lleno de historia: encuentro de coleccionistas de billetes y monedas en Bogotá

Descubra cómo la astrología dota a este acto cotidiano con un significado profundo.

Cambio de color en el agua potable de Bogotá, ¿se puede consumir? Acueducto responde

Cantante de TransMilenio se hace viral por impactante cifra recolectada en su trabajo.

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Plaza España

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

Jornada de adopción de mascotas en Bogotá

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Hallazgo en Aeropuerto El Dorado.

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Noticias Destacadas