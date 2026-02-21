Capturan en Ecuador a alias Mizón, cabecilla de Los Maracuchos que delinquía en Bogotá

La Policía Nacional de Colombia, junto a la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con Migración Ecuador e Inteligencia Militar, logró la captura de Luis Rolando Osorio, alias Mizón, quien es el cabecilla de la estructura delincuencial Los Maracuchos.

Según el general William Rincón, director de la Policía Nacional, Mizón fue deportado desde Ecuador por “representar una amenaza trasnacional para la seguridad pública”.

El capturado era requerido por delitos de homicidio agravado, en concurso con tortura; tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, municiones y estupefacientes.

“A esta estructura criminal se le atribuyen nueve homicidios, y el detenido contaría con una trayectoria delictiva cercana a diez años”, agregó la Policía Nacional.

🔴 #Noticia | Cae alias Mizon, presunto integrante de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Maracuchos’, en la lista de los más buscados por la Policía de Bogotá. @MigracionCol lo dejó a disposición de las autoridades en el PCM de Rumichaca. pic.twitter.com/1nzJBamkBy — Migración Colombia (@MigracionCol) February 22, 2026

De acuerdo con las investigaciones en curso, Mizón mantenía presuntos vínculos con la organización Tren de Aragua. Igualmente, figuraba en el cartel de los más buscados de Bogotá.

Migración Colombia confirmó que lo recibió como deportado en la frontera este sábado, 21 de febrero, y lo dejó a disposición de las autoridades en el PCM de Rumichaca.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, informó sobre la captura de Mizón, quien comandaría una red criminal en la capital del país, concentrada en bares, pagadiarios y puntos de expendio de estupefacientes vinculados a Los Maracuchos.

En un gran golpe de la @policiacolombia y la @policiabogota contra la criminalidad, fue capturado alias ‘Mizón’, cabecilla de ‘Los Maracuchos’.



Este criminal estaba requerido por homicidio agravado, tortura y delitos relacionados con armas y estupefacientes. La estructura… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 21, 2026

“Este criminal estaba requerido por homicidio agravado, tortura y delitos relacionados con armas y estupefacientes. La estructura criminal a la que pertenece tiene incidencia en Los Mártires y Kennedy, donde habría delinquido durante varios años, consolidando una reputación que se convirtió en mito dentro del entorno criminal. Alias Mizón era administrador de bares, pagadiarios y puntos de expendio de estupefacientes vinculados a Los Maracuchos en Bogotá“, detalló el alcalde de la capital del país en X.

En el momento, tras su deportación, Mizón se encuentra en poder de las autoridades colombianas, a la espera de su judicialización.