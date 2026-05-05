Duro golpe en Bogotá a los ladrones de patinetas eléctricas: así cayeron

La Policía Metropolitana de Bogotá propinó un duro golpe al robo de patinetas eléctricas en la ciudad. En las últimas horas, las autoridades desmantelaron un taller que funcionaba como desguazadero de patinetas eléctricas en el barrio Las Nieves, localidad de Santa Fe.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que el plan se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad.

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“Al solicitar a los encargados la documentación que acreditara la propiedad de estos elementos, manifestaron no contar con las facturas, ni con los soportes legales”, indicó el brigadier general Cristancho.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el golpe propinado a los delincuentes fue en parte gracias a la denuncia ciudadana sobre movimientos sospechosos en ese supuesto taller donde hallaron múltiples partes de patinetas que habían sido desmanteladas para su comercialización.

En medio del operativo fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante la justicia por el delito de receptación. Además, fueron incautadas 40 patinetas desarmadas, cinco con reporte de hurto y 21 motores.

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“Al establecimiento comercial le fue aplicada una suspensión temporal de la actividad económica por 10 días en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016 y se estableció que uno de los capturados presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto calificado y lesiones personales", concluyó la Metropolitana de Bogotá.

#SantaFe 📍 | Lo que parecía un taller de reparación de patinetas eléctricas escondía un oscuro negocio: era un desguazadero de elementos hurtados.



Durante el operativo fueron halladas 40 patinetas y múltiples partes.



2️⃣ personas fueron capturadas por el delito de receptación. pic.twitter.com/MXk5iTykBL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 5, 2026

La semana pasada, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó haber propinado un duro golpe en la localidad de Suba a expendedores de droga.

Según lo informado, uniformados arribaron hasta un local de comidas rápidas, más exactamente a una lechonería, y allí notaron una actitud sospechosa de varias personas.

Tras lo anterior, los policías realizaron una intervención al interior del lugar y lo hallado los tomó por sorpresa. Hallaron, sobre una bandeja metálica de la lechonería, diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cuatro kilos de marihuana, cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina, así como elementos para su dosificación.

Inmediatamente, cuatro personas fueron capturadas, según informó el teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba.