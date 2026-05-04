Explosión en mina de Sutatausa: nueve mineros murieron

Nueve mineros murieron en la explosión de la mina La Ciscuda, en Sutatausa, un municipio ubicado a 73 kilómetros de Bogotá.

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La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó en la noche de este 4 de mayo, el mismo día que ocurrieron los hechos, que seis de los trabajadores que habían quedado atrapados lograron ser rescatados y trasladados al hospital de Ubaté.

El socavón donde ocurrió la explosión es operado por Carbonera Los Pinos S.A.S., según confirmó esa entidad.

“La Agencia Nacional de Minería expresa su solidaridad con las familias de las víctimas y lamenta este accidente minero en el que, gracias a las oportunas tareas de rescate, fueron rescatados seis mineros con vida”, dijeron.

La explosión en la mina sucedió en la tarde de este lunes, 4 de mayo, provocado al parecer por una acumulación de gases.

Operativa de rescate en mina de Sutatausa, en Cundinamarca. Foto: Redes sociales.

En el lugar había 15 mineros, seis de los cuales fueron rescatados con vida y trasladados al hospital de Ubaté, donde reciben atención médica.

Ellos fueron identificados como Javier Garnica Fresneda, Luis Alberto Ávila Hoyos, Jorge Tardely Ramírez, Luis Eduardo Castellanos Infante, Hugo Caicedo Peña y Wilson Sarmiento.

“Desde el momento de la emergencia, equipos de Salvamento Minero coordinados por la ANM han estado al frente de las labores de rescate, atención y verificación en la zona”, señaló la entidad.

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La ANM además informó que “en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, realizó una visita técnica el pasado 9 de abril a esta operación minera, en la cual se emitieron recomendaciones orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad”.

Las recomendaciones eran:

“Actualizar las labores de inertización al interior del proyecto, debido a la presencia de polvo de carbón, incluyendo la instalación de barreras en zonas de transferencia como tolvas y otros puntos críticos.

Realizar la hermetización completa de labores abandonadas, donde se evidenciaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas.

Incluir dentro de la matriz de riesgos lo concerniente a los riesgos y peligros asociados a derrumbes, explosiones, y control de polvo de carbón".

Organismos de socorro atienden emergencia en mina de carbón de Sutatausa, Cundinamarca. Foto: Redes sociales.

Esa entidad aseguró que ya había alertado en sus visitas de inspección que “los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior de las labores mineras”.

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“En este sentido, la Agencia Nacional de Minería ha adelantado campañas continuas de prevención, capacitación y sensibilización en seguridad minera, orientadas a fortalecer las buenas prácticas operativas y la gestión del riesgo en este tipo de explotaciones”, añadió.

“Elevamos nuestras plegarias por su protección y pronto regreso a casa, mientras abrazamos con fe y esperanza a sus familias en este difícil momento”, comunicaron desde la Alcaldía de Sutatausa.

En marzo de 2023, 21 mineros murieron en una tragedia similar en ese municipio.

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