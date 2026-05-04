Avanza la búsqueda de los mineros atrapados en mina de Sutatausa: seis ya fueron rescatados con vida

Organismos de rescate trabajan en la búsqueda de seis mineros que permanecen atrapados en un socavón de explotación en Sutatausa, Cundinamarca.

Los trabajadores hacen parte del grupo de 15 mineros que quedaron en la mina tras la explosión registrada en la tarde de este lunes, 4 de mayo.

Minutos después de la emergencia, informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, salieron por sus propios medios del socavón.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca| Foto: Gobernación de Cundinamarca

Durante algunas horas, Bomberos Cundinamarca, Bomberos de Sutatausa y Ubaté, más Rescate Minero, trabajaron para sacar a los demás mineros.

En la noche de este lunes, desde la Gobernación de Cundinamarca le confirmaron a SEMANA que otros seis fueron rescatados, por lo que las labores se concentran en extraer a los otros seis.

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“Elevamos nuestras plegarias por su protección y pronto regreso a casa, mientras abrazamos con fe y esperanza a sus familias en este difícil momento”, comunicaron desde la Alcaldía de Sutatausa.

“Reiteramos nuestro acompañamiento y solidaridad, y expresamos nuestro profundo agradecimiento a los organismos de socorro y equipos de rescate que trabajan sin descanso en esta emergencia”, añadieron.

La situación se presenta en la mina La Trinidad, donde el accidente se habría originado en el sector denominado Mantogrande, dijo en su perfil de la red social X el gobernador de Cundinamarca.

Organismos de socorro tratan de rescatar a 12 mineros tras explosión en Sutatausa. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Además, Rey señaló que, tras verificar versiones de la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se supo que los mineros que se encontraban en turno realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros.

Los trabajadores rescatados fueron enviados a centros asistenciales para sus valoraciones médicas.

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“En la zona ya se encuentran tres ambulancias, una medicalizada y dos básicas. De manera paralela, los equipos de respuesta adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases para determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda”, expresó el gobernador.

Este no es el primer accidente minero que sacude a ese municipio. En marzo de 2023, 21 mineros murieron en un socavón en el que también se presentó una explosión.

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Por eso, la Agencia Nacional Minera cerró temporalmente ocho bocaminas, las cuales se reabrieron en julio de 2023.