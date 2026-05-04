Empleo en Bogotá: 865 vacantes con postulación virtual hasta este sábado, 9 de mayo

En la capital, las entidades distritales continúan impulsando estrategias para facilitar el acceso al empleo formal. Estas iniciativas buscan conectar a las empresas con el talento disponible, en un contexto donde la generación de oportunidades laborales sigue siendo uno de los principales retos.

Bogotá abre más de 4.000 vacantes en gran feria de empleo en Gran Estación el 7 de mayo de 2026

A través de convocatorias abiertas y programas de intermediación, se han habilitado espacios para que los ciudadanos puedan postularse a diferentes vacantes en sectores variados. Estas ofertas suelen estar dirigidas a perfiles diversos, con el objetivo de incluir tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo.

En ese contexto, la administración de Bogotá anunció la disponibilidad de 865 vacantes laborales que estarán abiertas hasta el 9 de mayo de 2026. Según la información oficial, estas oportunidades hacen parte de una estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para promover el empleo en la ciudad.

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales. Foto: Alcaldía de Bogotá

En total, estos son los cargos que se ofertarán este sábado:

Salud

Auxiliar de enfermería.

Auxiliar de enfermería (salas de cirugía).

Auxiliar de odontología.

Jefe (a) de enfermería.

Médico (a) general.

Psicológa (o).

Ingeniería, construcción y técnico-operativo

Arquitecta (o).

Dibujante de obras civiles.

Ingeniera (o) de proyectos y soluciones.

Profesional técnico (a) de construcción.

Residente BIM.

Residente de control y seguimiento de obra.

Especialista en topografía.

Especialista en urbanismo.

Especialista en redes húmedas y secas.

Especialista en tránsito y transporte.

Especialista ambiental.

Especialista en presupuesto.

Inspectora (o) SISO.

Electromecánica (o).

Técnica (o) electricista.

Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica, electricidad.

Técnica (o) de telecomunicaciones con moto.

Técnica (o) zonal de mantenimiento para equipos de gimnasio.

Auxiliar eléctrica (o).

Auxiliar de mantenimiento.

Desempleo se ubicó en 8,8 % durante marzo del 2026: la más baja desde 2001, pero impulsada por el trabajo por cuenta propia

Comercial y ventas

Asesor (a) comercial.

Asesor (a) de servicios.

Asesora (o) corporativa (o).

Ejecutiva (o) comercial – sector construcción & tecnología AEC.

Profesional de ventas.

Líder de departamento comercial.

Directora (o) de cuenta.

Auxiliar de tienda.

Auxiliar de sala de ventas.

Coordinadora (o) de sala de negocios.

Administración, finanzas y contabilidad

Analista administrativa (o).

Analista contable.

Analista de cartera.

Analista de créditos.

Analista de compras.

Coordinadora (o) de compras.

Profesional de compras.

Coordinadora (o) de costos.

Marketing, comunicaciones y experiencia de cliente

Profesional marketing digital.

Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones.

Analista de comunicaciones.

Coordinadora (o) de servicio al cliente.

Auxiliar de experiencia al cliente (PQR).

Estas ofertas tienen muchas oportunidades para personas jóvenes que buscan sus primeras experiencias laborales. Foto: Eve - stock.adobe.com

Operativo y servicios generales

Operaria (o) de aseo y limpieza.

Auxiliar de servicios generales.

Recursos humanos y gestión organizacional

Gerente de talento humano.

Jurídico y contratación

Jefe (a) jurídico (a).

Apoyo en contratación.

Apoyo socio jurídico.

Calidad, análisis y otros especializados

Analista de control de calidad.

Analista de mejoramiento.

Analista de proyectos.

Analista química (o).

Especialista de empaque.

El proceso de postulación se realiza de manera virtual a través de la plataforma habilitada por el Distrito, donde los interesados pueden consultar los requisitos específicos de cada cargo y registrar su hoja de vida. Esta herramienta busca agilizar la conexión entre empleadores y aspirantes.

Además, la estrategia hace parte de los programas de empleabilidad que se vienen desarrollando en la ciudad, orientados a mejorar las condiciones de acceso al trabajo formal. En ese sentido, se han implementado acciones complementarias como ferias de empleo, capacitaciones y acompañamiento a los postulantes.