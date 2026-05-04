Explota mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca: hay varios mineros atrapados

Una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa, deja por lo menos a 12 mineros atrapados.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que fue activado un Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

También informó que al lugar, ubicado a unos 70 kilómetros de Bogotá, enviaron cuerpos operativos municipales y apoyo técnico desde Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca.

Dos trabajadores fueron evacuados tras la explosión que, según dijo el gobernador, se habría producido por acumulación de gases.

Álvaro Farfán, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, habló sobre la situación.

“En la tarde de hoy se reportó un accidente minero, al momento se hace de manera protocolaria la activación de todos los organismos de primera respuesta, tanto en el municipio de Sutatasa, como personal de Bomberos del municipio de Ubaté y Rescate Minero”, dijo el jefe de Bomberos a Noticias Caracol.

No es la primera vez que una situación de este tipo se presenta en una mina en ese municipio. El 29 de octubre del año 2023, en redes sociales fue difundido un video que alertaba sobre una emergencia en inmediaciones de la mina hoy afectada.

Aunque en esa ocasión no hubo un reporte de personas atrapadas en el socavón o heridas, sí un llamado a las autoridades para prevenir este tipo de hechos, pues los pobladores no olvidan la tragedia de marzo de 2023, cuando 21 mineros murieron en una explosión en un socavón.

Explosión Mina Sutatausa - Cundinamarca Foto: AFP

Por esa razón, fueron cerradas temporalmente ocho bocaminas, que por orden de la Agencia Nacional Minera se reabrieron en julio de 2023.

“Estas minas habían sido objeto de una suspensión de operaciones desde marzo, cuando una explosión de gas metano trágica causó la pérdida de 21 vidas”, señaló esa entidad.

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Y en octubre de 2025, más de 180 lugareños, organizaciones sociales, representantes de autoridades locales y ambientales, y proponentes, se reunieron con la Agencia Nacional de Minería (ANM) para desarrollar Audiencias Públicas Mineras (APM) que finalizaron con la construcción de 30 acuerdos para el cuidado del medio ambiente.

En Sutatausa, dijo la ANM, participaron más de 150 personas y se construyeron 17 acuerdos que “recogen las inquietudes, expectativas y propuestas de la comunidad, especialmente en torno a la protección de las fuentes hídricas, el ordenamiento territorial y la claridad en el ciclo minero”.

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Por su parte, en Tausa participaron más de 30 personas, con quienes se socializaron dos propuestas para la extracción de minerales destinados al desarrollo de infraestructura y actividades estratégicas para la región, según la ANM.