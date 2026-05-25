Este 2026 sería el año de la ‘muerte’ del buscador tradicional: Google sembró las semillas de su reemplazo

Lo que todos conocían como “buscar en internet” ha experimentado una metamorfosis que parece ya irreversible, pues durante décadas, el proceso de buscar por Google fue el mismo: escribir unas palabras, revisar una lista de sitios web y hacer clic en uno. Sin embargo, este 2026 marca el punto de no retorno, donde Google ha decidido dejar de ser un bibliotecario que recomienda libros para convertirse en un agente personal que hace el trabajo directamente.

Sundar Pichai anunció el cambio que tendrá Google la próxima semana: crece el temor de los medios digitales

Clic tradicional > Modo IA

Uno de los efectos más impactantes de esta transformación es lo que los expertos llaman el “fin del clic”. Actualmente, se estima que el 93% de las consultas realizadas en el “Modo IA” de Google terminan sin que el usuario visite ninguna página web externa.

Esto ocurre porque la inteligencia artificial genera una respuesta completa y definitiva que aparece en la parte superior de la pantalla, eliminando la necesidad de navegar por otros sitios.

Mil millones de usuarios en un año. Sundar Pichai lo llama la mayor actualización del buscador hasta la fecha. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Los usuarios reciben respuestas completas sin necesidad de visitar ningún sitio web. El CTR orgánico disminuyó un 61 % para las consultas con resúmenes de IA. Fuente: Semrush / Seer Interactive, 2025″, recoge el blog de 79dev.

Para el usuario, esto significa una conversación continua y mucho más fluida, donde el buscador profundiza en los detalles sin obligar a saltar de pestaña en pestaña.

El motor invisible: una inversión colosal

Para que este nuevo modelo de internet funcione, Google ha tenido que reconstruir sus “tripas” tecnológicas. La empresa ha multiplicado su inversión en infraestructura para alcanzar los 190,000 millones de dólares anuales, tal como anunció en su blog Google; “este año, esperamos que esa cifra sea unas seis veces mayor”.

Este dinero se destina (en parte) a crear chips especializados (llamados TPUs) que permiten que la IA sea cada vez más rápida y eficiente, reduciendo la “latencia” (el tiempo de espera que tarda el sistema en responder).

Además, han lanzado modelos como Gemini 3.5 Flash, diseñados específicamente para ser veloces y capaces de programar o analizar grandes cantidades de datos en segundos, superando con creces la capacidad de las versiones anteriores.

Un nuevo mapa para el contenido digital

Este cambio puede abrir muchas tensiones, pues los medios de comunicación y creadores de contenido ven con preocupación cómo su audiencia disminuye al no recibir visitas directas. En regiones como Europa, ya existen quejas formales de editores que acusan a la tecnológica de usar su información para alimentar estas respuestas de IA sin dar nada a cambio.

Medios y creadores ven caer su tráfico mientras la IA de Google responde con su contenido. Foto: Europa Press (GOOGLE)

A pesar de las batallas legales y los temores de monopolio, la realidad de 2026 es clara: el buscador tradicional de listas de enlaces está siendo reemplazado por un ecosistema de asistentes inteligentes que priorizan la acción sobre la simple navegación, tal como resalta Google, un éxito.

“Modo IA fue toda una revelación: nuestra mayor actualización del Buscador hasta la fecha. A las personas les encanta y, en solo un año, ya superó los mil millones de usuarios activos mensuales”, señala Sundar Pichai, CEO de Google.

Google no solo ha cambiado las reglas del juego, sino que ha construido una herramienta que hace que el antiguo concepto de “navegar” parezca una reliquia del pasado.