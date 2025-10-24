Ideam pronostica fuertes lluvias en Colombia para este 25 y 26 de octubre; estas son las regiones afectadas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), dio a conocer como estará el clima en Colombia durante este sábado 25 y domingo 26 de octubre.

Para este fin de semana, se tiene previsto que las precipitaciones persistan a lo largo de la región pacífica con lluvias moderadas a fuertes, especialmente en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Nariño.

En la región caribe las lluvias más intensas se esperan en zonas del centro y sur, en departamentos como Magdalena, sur de Bolívar, así como también en el Cesar.

“Abundantes precipitaciones en zona oriental y central del mar caribe colombiano. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia, se estima para el día sábado algunas lluvias ligeras, y para el día domingo, aumento de la nubosidad y precipitaciones con posibilidad de lluvias moderadas”, dijo Carolina Valencia Monroy, coordinadora del Grupo de Alertas Ambientales del Ideam.

Alerta de lluvia fuerte en Colombia, según Ideam. | Foto: Agencia: 123rf

En el resto del país, para la región andina, hay posibilidad de precipitaciones en zonas del centro y norte de la zona, especialmente en los departamentos de Antioquia, Santanderes, Boyacá, Eje Cafetero y Tolima.

Mientras que para la Orinoquía y la Amazonía colombiana, se espera una nubosidad dispersa y lluvias, especialmente sobre el pie de monte llanero y amazónico.

“En el mar Caribe se esperan lluvias en la zona central y oriental, asociados a la tormenta tropical Melissa, la cual se espera continúe movilizándose hacia el norte – noreste, con potencial para adquirir la categoría de huracán", detalló Monroy.

Por otro lado, el Ideam identificó que para la ciudad de Bogotá durante este fin de semana se estima cielo parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias, especialmente en horas de la tarde.