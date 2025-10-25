La tormenta tropical Melissa continúa activa sobre el norte del mar Caribe, con desplazamiento lento en dirección oeste-noroeste (cuasiestacionaria), de acuerdo con el comunicado especial número 13 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El fenómeno mantiene vientos de hasta 111 km/h, estando ya muy cerca de convertirse en huracán de categoría 1, con oleaje superior a los cinco metros, lo que afecta las condiciones marítimas en el Caribe central y oriental.

La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) informa que la tormenta tropical #Melissa continúa su avance lento en el mar Caribe.



La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT) mantiene el estado de alistamiento en La Guajira y los cayos del norte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Además, los departamentos de Atlántico y Bolívar siguen en estado de aviso, bajando a ese mismo nivel el departamento de Magdalena. Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y las islas del Archipiélago permanecen en vigilancia.

Durante la jornada de este sábado, 25 de octubre, se esperan lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento y tormentas eléctricas, principalmente en zonas costeras y marítimas del norte del país.

La Dirección General Marítima (Dimar) recomendó precaución en la navegación y en las actividades pesqueras, ante el incremento del oleaje y los vientos.

Canal Infrarrojo. octubre 25 de 2025, 08:00 HLC. | Foto: GOES-IDEAM

La Aeronáutica Civil informó que las bandas externas del sistema siguen generando lluvias y descargas eléctricas en sectores del norte de la FIR Barranquilla, con especial incidencia en La Guajira, Magdalena y Cesar.

La MTACT, integrada por el Ideam, la Dimar, la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la UNGRD, así como el SNGRD, mantienen activos el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional, desde donde se coordinan las acciones de preparación y respuesta con las autoridades locales.

Las autoridades locales deben mantener los planes de contingencia, reforzar la vigilancia en ríos y zonas de ladera, y verificar la disponibilidad de refugios colectivos ante posibles emergencias.

La población debe mantenerse informada, no acercarse a corrientes de agua, evitar zonas abiertas durante tormentas y buscar refugio seguro en caso de lluvias fuertes.