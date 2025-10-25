Suscribirse

Nación

Alerta en el Caribe colombiano por la tormenta tropical Melissa: estas son las zonas bajo vigilancia y aviso

El fenómeno mantiene vientos de hasta 111 km/h, estando ya muy cerca de convertirse en huracán de categoría 1.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
25 de octubre de 2025, 3:51 p. m.
Tormenta Tropical Melissa mantiene su influencia sobre el Caribe colombiano. (Imagen de referencia)
Tormenta Tropical Melissa mantiene su influencia sobre el Caribe colombiano. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

La tormenta tropical Melissa continúa activa sobre el norte del mar Caribe, con desplazamiento lento en dirección oeste-noroeste (cuasiestacionaria), de acuerdo con el comunicado especial número 13 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El fenómeno mantiene vientos de hasta 111 km/h, estando ya muy cerca de convertirse en huracán de categoría 1, con oleaje superior a los cinco metros, lo que afecta las condiciones marítimas en el Caribe central y oriental.

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT) mantiene el estado de alistamiento en La Guajira y los cayos del norte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Además, los departamentos de Atlántico y Bolívar siguen en estado de aviso, bajando a ese mismo nivel el departamento de Magdalena. Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y las islas del Archipiélago permanecen en vigilancia.

Contexto: El NHC advierte: perturbación tropical en el Atlántico podría convertirse en la tormenta Jerry en los próximos días

Durante la jornada de este sábado, 25 de octubre, se esperan lluvias de variada intensidad, ráfagas de viento y tormentas eléctricas, principalmente en zonas costeras y marítimas del norte del país.

La Dirección General Marítima (Dimar) recomendó precaución en la navegación y en las actividades pesqueras, ante el incremento del oleaje y los vientos.

Canal Infrarrojo. octubre 25 de 2025, 08:00 HLC.
Canal Infrarrojo. octubre 25 de 2025, 08:00 HLC. | Foto: GOES-IDEAM

La Aeronáutica Civil informó que las bandas externas del sistema siguen generando lluvias y descargas eléctricas en sectores del norte de la FIR Barranquilla, con especial incidencia en La Guajira, Magdalena y Cesar.

La MTACT, integrada por el Ideam, la Dimar, la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la UNGRD, así como el SNGRD, mantienen activos el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional, desde donde se coordinan las acciones de preparación y respuesta con las autoridades locales.

Contexto: Inundaciones y formación de tormentas: así está el pronóstico del tiempo en Miami y parte de Florida

Las autoridades locales deben mantener los planes de contingencia, reforzar la vigilancia en ríos y zonas de ladera, y verificar la disponibilidad de refugios colectivos ante posibles emergencias.

La población debe mantenerse informada, no acercarse a corrientes de agua, evitar zonas abiertas durante tormentas y buscar refugio seguro en caso de lluvias fuertes.

Además, la UNGRD, a través de su cuenta oficial de X, recomendó a las personas “buscar refugio ante lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Miguel Uribe Londoño rechazó las amenazas contra el fiscal que investiga el magnicidio de su hijo

2. Así cayó banda que comercializaba dólares falsos en el país; ‘Los Nómadas’ obtenían millonarias ganancias

3. Alerta en el Caribe colombiano por la tormenta tropical Melissa: estas son las zonas bajo vigilancia y aviso

4. Maduro pide retirar la nacionalidad a Leopoldo López tras acusarlo de promover una invasión militar contra Venezuela

5. Leyton Barrios, contra las cuerdas: MinEducación exige claridad en sus documentos para aspirar a la rectoría de la UniAtlántico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tormenta tropicalIdeamCaribe Colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.