Estados Unidos

Inundaciones y formación de tormentas: así está el pronóstico del tiempo en Miami y parte de Florida

Podrían presentarse inundaciones en las zonas costeras.

Redacción Mundo
6 de octubre de 2025, 9:59 p. m.
Aun en días lluviosos, el calor persiste en Miami durante esta época. | Foto: Getty Images

La ciudad de Miami, una de las más importantes del estado de Florida, tendrá un clima marcado por humedad y una importante cantidad de agua, lo que puede generar emergencias en varias zonas.

Según el Servicio Nacional Clima (NWS, por sus siglas en inglés) hay un aviso de inundación costera con vigencia hasta el miércoles 8 de octubre a las 20:00 p. m. hora local de la Costa Este, en la zona de Miami Dade.

Las corrientes de resaca podrían causar peligros potencialmente mortales. | Foto: The National Weather Service

Además de la afectación en la zona costera, podría haber inundación de terrenos, parques y carreteras, en las cuales se podrían presentar algunos cierres asilados.

Por su parte, se hace el llamado a los bañistas para que eviten ingresar al mar, ya que se presenta una corriente de resaca que podría arrastrar a cualquier persona, provocando un riesgo potencialmente mortal.

Contexto: Precios de las casas en Miami se disparan: ¿cuánto cuestan en la paradisiaca ciudad?

Por su parte, la humedad durante la semana se ubicará alrededor del 75%, aportando a los sistemas lluviosos que vienen de fenómenos meteorológicos provenientes del Caribe, en plena época de tormentas tropicales y huracanes.

La temperatura promedio será de 30° C, pero con una sensación térmica mucho más fuerte, llegando a los 39° C.

Contexto: Este será el nuevo salario mínimo para el estado de Florida: así aumentaron los ingresos de cientos de norteamericanos

La posibilidad de precipitación oscila en el 88%, por lo que es inminente la presencia de lluvias constantes, lo que puede causar inundaciones repentinas.

Los días lluviosos en la ciudad suelen generar charcos grandes y algunas inundaciones. | Foto: Getty Images

Igualmente, la presencia de tormentas eléctricas será aproximadamente del 55%, por lo que se recomienda no estar cerca de árboles ni de campos abiertos, lugares propicios para la conducción de electricidad.

En cuanto a las platas, se debe estar atento a las restricciones impuestas, que se indicará a través de una bandera que normalmente se ubica en el centro de los salvavidas y guardacostas.

Estados UnidosMiamiFlorida Estados UnidosClimaTormentas

