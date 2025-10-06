Suscribirse

Huracán Priscilla se fortalece en el Pacífico y ya amenaza a la costa suroeste de EE. UU.; habría inundaciones al final de semana

El sistema avanza por las costas mexicanas y se va dirigiendo a Baja California Sur

Redacción Mundo
6 de octubre de 2025, 5:52 p. m.
El huracán Imelda se aproxima a Bermudas. Hay alerta por marejadas y fuertes vientos.
El huracán Priscilla se está fortaleciendo en la costa suroeste. | Foto: Captura de pantalla X @TropicalTidbits

En plena época de formaciones ciclónicas, en el océano Pacífico se están presentando un huracán que se prevé tenga impacto en las costas de EE. UU., incluso con consecuencias no tan directas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, siglas en inglés) pronostica que Priscilla podría convertirse en categoría 2 y se podría acercar al estado de “huracán mayor” en los próximos días.

Contexto: Alerta por paso del huracán Imelda hacia Bermudas: autoridades advierten la llegada de tormentas y marejadas peligrosas

Las lluvias de Priscilla afectarán, en principio, la costa suroeste de México el lunes. Su recorrido se encuentra a 394 kilómetros en la zona de Corrientes, ubicada en el país azteca.

El huracán podría causar lluvias intensas al final de la semana en varias zonas de Estados Unidos. | Foto: The National Weather Service

Se espera que este movimiento general, con una curva hacia el noroeste a una velocidad ligeramente mayor, se produzca en los próximos días”, informa el NHC.

Según la trayectoria pronosticada, se espera que el centro del sistema se mueva mar adentro y paralelo a la costa del suroeste de México y Baja California Sur entre principios y mediados de esta semana.

Contexto: Así se derrumbaron casas en Carolina del Norte tras el paso de dos huracanes: estas son las impactantes imágenes

Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 137 km/h, y la agencia indicó que en las zonas costeras de Michoacán y el extremo oeste de Guerrero se esperan de 5 a 10 cm adicionales de lluvia, con totales locales de hasta 15 cm.

El impacto en Estados Unidos

Newsweek reporta que las consecuencias de Priscilla se empezarán a ver en EE. UU. con lluvias persistentes, inundaciones, bajón de temperaturas y oleaje potencialmente peligroso.

Los huracanes generan corrientes de resaca las cuales pueden ser potencialmente mortales para bañistas y embarcaciones pequeñas. | Foto: AP

La humedad del huracán Priscilla llegará a Arizona a finales de esta semana, lo que aumentará el riesgo de inundaciones repentinas”, informó el NWS (Servicio Meteorológico Nacional), de Flagstaff, Arizona.

Por su parte, el NWS de Las Vegas, Nevada, sostiene que “las temperaturas aumentarán hasta mediados de semana, con condiciones secas. La humedad del huracán Priscilla se extenderá a la región, lo que aumentará la probabilidad de precipitaciones y traerá temperaturas más frías”.

Se recomienda estar atento a los canales oficiales de las entidades meteorológicas para revisar el avance del huracán.

