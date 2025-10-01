Suscribirse

Así se derrumbaron casas en Carolina del Norte tras el paso de dos huracanes: estas son las impactantes imágenes

El paso de los huracanes provocó un desbordamiento del océano que dejó destrucción.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 10:32 p. m.
Las olas del huracán Humberto e Imelda destruyeron varias casas el martes 30 de septiembre en Carolina del Norte. | Foto: AP

Las imágenes del desastre que causó el paso de los huracanes Huberto e Imelda en Carolina del Norte, en Estados Unidos, dan cuenta de decenas de casas en la playa que fueron arrastrados por las olas el pasado martes, 30 de septiembre.

Las autoridades locales que acudieron a la emergencia registraron que al menos seis casas, que estaban construidas sobre pilotes a la orilla del mar, fueron completamente derrumbadas y destruidas en el oriente de la población de Buxton.

Afortunadamente, los residentes de aquellas viviendas desalojaron el lugar desde antes y nadie resultó herido, de acuerdo con la información del Servicio de Parques Nacionales.

Tomada New York Post/Costa Nacional del Cabo Hatteras
Seis casas privadas de la playa quedaron destruidas. | Foto: Captura de pabtalla/X/Asociación de Buggies de Playa de Carolina del Norte

Sin embargo, las imágenes son aterradoras y han rondado por redes sociales. En algunas grabaciones se ve cómo una gran casa se tambalea sobre los pilotes por unos segundos, luego cae al agua por la fuerza de las olas y es tragada por el mar.

Otros videos similares muestran cómo las viviendas se caen sobre sus cimientos y se hunden en el agua. También se ven las olas picadas que golpean con fuerza la orilla y todo a su paso.

Las fotos que se han compartido del lugar también dan cuenta de los restos de hogares que quedaron esparcidos por la playa. Se logra evidenciar madera, cojines, partes de las casas y tablones.

carolina del norte
Nadie resultó herido. | Foto: Captura de pabtalla/X/Asociación de Buggies de Playa de Carolina del Norte

“Se insta a los visitantes de la costa a mantenerse alejados de los sitios de las casas derrumbadas y a tener precaución en los kilómetros al sur de los sitios, debido a la presencia de escombros potencialmente peligrosos”, escribió la administración de Cape Hatteras National Seashore, la cadena de islas barrera de Outer Banks, en Carolina del Norte, en una publicación en redes.

Según las estimaciones de Cape Hatteras National Seashore, es posible que se presenten más catástrofes dentro de los siguientes días, mientras que finaliza el paso de los huracanes por aquella parte del país norteamericano.

El huracán Imelda se aproxima a Bermudas. Hay alerta por marejadas y fuertes vientos.
El huracán Imelda se aproxima a Bermudas. Hay alerta por marejadas y fuertes vientos. | Foto: Captura de pantalla X @TropicalTidbits

El desbordamiento del océano, ocurrido el pasado martes, también provocó que el Departamento de Transporte cerrara un tramo de la carretera 12 del estado, en la isla Ocracoke.

Al mismo tiempo, el servicio de ferry que comunica Ocracoke con Hatteras fue suspendido durante el día, según los detalles del departamento.

No es la primera vez que algo parecido sucede en Carolina del Norte, pues en agosto, con el paso del huracán Erin, varias viviendas en la playa quedaron destruidas. El Servicio de Parques Nacionales amplía que, desde el 2020, 18 casas privadas se han derrumbado en las playas de Seashore.

